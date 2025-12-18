Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC.

Sino Motors realizó este jueves por la tarde la inauguración oficial de su nueva concesionaria BAIC en Jujuy , ubicada sobre Ruta Provincial N°1, km 7, en Río Blanco. El evento marcó el desembarco formal de la marca china en la provincia, con una amplia propuesta de vehículos eléctricos, híbridos y a combustión.

La apertura forma parte de un proyecto regional que también abarcará Salta en los próximos meses. Durante el lanzamiento se presentaron las instalaciones, el line up de vehículos y la visión de crecimiento de la compañía en el norte argentino.

“Llegamos con 10 modelos a precios muy competitivos”

En diálogo con Canal 4, el presidente de Sino Motors, Gonzalo Molina, destacó el desembarco en Jujuy y la variedad de productos disponibles: “Llegamos con un line up bastante amplio, con 10 modelos: eléctricos, híbridos y nafteros, a precios muy competitivos.”

Además, adelantó importantes lanzamientos para el próximo año: “En 2026 habrá 3 lanzamientos y estamos trayendo otra marca que se llama Arcfox, que son modelos 100% eléctricos," y remarcó que la situación del mercado favorece la llegada de estos productos, "a nivel nacional se promovieron autos libres de aranceles de exportación; eso asegura precios competitivos en vehículos de segmento alto.”

“Tenemos expectativas muy buenas. Esperamos estar en el top ten de patentamientos a nivel regional. A partir de este viernes vamos a tener financiamiento con casi todas las entidades bancarias. En algunos casos se puede financiar hasta el 90% del vehículo", añadió.

Finalmente, resaltó el diferencial tecnológico de BAIC: “Lo que más se destaca de BAIC es la tecnología y su rápida implementación. Tenemos vehículos que incluso tienen masajeadores en cuatro asientos, algo innovador para el segmento.”

“Es el inicio de BAIC en Jujuy”: la palabra del gerente Alfredo Obeide

El gerente de Sino Motors Jujuy, Alfredo Obeide, también dialogó con Canal 4 durante el evento: “Es el inicio de BAIC en Jujuy. Venimos a presentar una de las marcas más importantes de la industria automotriz en China".

“Desembarcamos en Jujuy con un proyecto a largo plazo que próximamente va a abarcar la provincia de Salta también", dijo y agregó que “tenemos un gran portafolio de productos que incluyen vehículos híbridos, eléctricos y a combustión. La BJ30 es el vehículo más patentado en su segmento en Argentina durante noviembre”.

El gerente también subrayó la apuesta del público jujeño por nuevas tecnologías: “Es una gran innovación y una gran puesta en marcha de lo que será la introducción de la tecnología china en Jujuy. Sino Motors propone ser vanguardia en la comercialización de productos chinos en la provincia. Esto era algo que ya se necesitaba. La gente lo pedía. Venimos a competir con una propuesta completamente eléctrica y dos modelos híbridos".

Por último, proyectó un 2026 de crecimiento y señaló que “arrancamos el 2026 siguiendo la tendencia del mercado y la fuerte aceptación que tienen los vehículos chinos en los últimos meses".