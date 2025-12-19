Sino Motors abre hoy al público en Jujuy el concesionario oficial BAIC más grande del país

Sino Motors, concesionario oficial de BAIC, realiza hoy la gran apertura al público de su nueva sede ubicada en Ruta 1, Km 7, Río Blanco, provincia de Jujuy , convirtiéndose oficialmente en el concesionario BAIC más grande de la Argentina. El nuevo espacio marca un hito para la industria automotriz del norte argentino y reafirma la apuesta de la marca por el desarrollo tecnológico y productivo de la región.

Los nominados. Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

La inauguración llega luego de un pre lanzamiento realizado ayer, que reunió a más de 300 invitados entre autoridades, empresarios, referentes del sector, prensa y socios estratégicos, en un evento que reflejó la magnitud del proyecto y el fuerte respaldo institucional y comercial con el que desembarca BAIC en Jujuy.

El predio cuenta con más de 1.200 metros cuadrados, desarrollados bajo los estándares internacionales de la marca, e incorpora un taller de posventa de última generación, equipado con tecnología avanzada y un equipo técnico altamente capacitado. Esta infraestructura garantiza un servicio integral, confiable y de calidad, acompañando a los clientes durante toda la vida útil de sus vehículos.

En el marco de la apertura, Sino Motors presenta la línea completa de modelos BAIC disponibles en Argentina, incluyendo referentes como BJ40, BJ30 y X55, vehículos que combinan diseño, robustez, innovación y altas prestaciones, adaptados a distintos estilos de conducción y a las necesidades del mercado regional.

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC.

El evento contó con la presencia de Leonardo Bech, referente de BAIC Argentina, quien destacó el valor estratégico de la inauguración: “La apertura de Sino Motors en Jujuy es una muestra concreta de la confianza de BAIC en el crecimiento regional. Este concesionario eleva el estándar de la marca en el país y consolida una plataforma clave para el desarrollo del norte argentino”.

En esa misma línea, se confirmó la próxima apertura de Sino Motors BAIC en la provincia de Salta, reafirmando el plan de expansión regional y el compromiso de largo plazo de la marca con el NOA.

Por su parte, el presidente del grupo empresario, Gonzalo Molina Segura, junto a uno de sus socios, Juan José Alexander, subrayaron la importancia del proyecto y su impacto en la economía local: “Este concesionario es el resultado de una visión de crecimiento sostenida, basada en inversión, trabajo e innovación. Apostamos a capitales jujeños, de familias jujeñas, con una mirada estratégica puesta en el desarrollo regional y en todo lo que viene para Sino Motors en 2026”.

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC

En el marco del evento de inauguración, Matías Singh, referente de Marketing de Sino Motors, destacó el impacto estratégico del desembarco de la marca en la región: “Para nosotros es un verdadero orgullo desembarcar con una marca como BAIC y poder acercar a la región la posibilidad de estar en el mapa de la innovación y la vanguardia automotriz. Este proyecto no solo amplía la oferta de modelos disponibles, sino que eleva el estándar del mercado regional, respaldado por una propuesta integral de posventa y un equipo de profesionales altamente capacitados”.

Ademas subrayó además la solidez empresarial que sustenta la iniciativa: “El hecho de integrar a dos compañías con amplia trayectoria y reconocimiento como A.B. Construcciones y Alberdi S.A. como respaldo del proyecto habla de la robustez, la seriedad y la visión de largo plazo de esta apuesta. Estamos construyendo una plataforma sólida para el crecimiento sostenido de Sino Motors en la región”.

Finalmente, puso en valor la respuesta del público durante el pre lanzamiento: “La convocatoria que tuvimos en el pre lanzamiento, con más de 300 invitados, confirma que existe una demanda real y un fuerte interés por propuestas innovadoras, con respaldo y calidad. Este acompañamiento nos motiva y reafirma que estamos en el camino correcto”.

Con esta apertura, Sino Motors y BAIC consolidan su objetivo de posicionarse como la marca regional líder en el segmento de automóviles chinos, combinando respaldo internacional, tecnología, calidad y cercanía con el cliente, y fortaleciendo la movilidad y el crecimiento productivo del norte argentino.