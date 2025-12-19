Decretaron asueto en el Poder Judicial para el 24, 26 y 31 de diciembre

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo en todas las dependencias del Poder Judicial para los días 24, 26 y 31 de diciembre. La medida declara esas fechas como inhábiles a todos los efectos procesales y alcanza a juzgados, tribunales y oficinas judiciales de toda la provincia.

La resolución lleva la firma de los jueces que integran la Suprema Corte y se enmarca en la organización del calendario judicial de fin de año. Con esta disposición, la actividad queda acotada a cuatro jornadas antes del inicio de la feria.

Qué días no hay actividad judicial en Jujuy Según lo establecido, los días 24, 26 y 31 de diciembre no habrá atención administrativa ni plazos procesales en curso dentro del Poder Judicial jujeño. La inhabilidad rige para todos los trámites y actuaciones judiciales.

La medida alcanza a los distintos fueros y a todas las dependencias, sin distinción de jurisdicción. Durante esas fechas no corren términos procesales ni se reciben presentaciones ordinarias.

Los únicos días hábiles antes de la feria Con el asueto decretado, el calendario judicial de diciembre queda reducido a cuatro días hábiles: lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30. Esas jornadas concentran la última actividad administrativa y judicial del año. Desde el 1 de enero comienza la feria judicial de verano en la provincia de Jujuy. El receso se extiende durante todo el mes y limita la actividad a guardias y actuaciones urgentes. Durante la feria solo funcionan los juzgados de turno para atender cuestiones impostergables, según lo fija la normativa vigente del Poder Judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.