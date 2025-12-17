Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Mediante el Decreto N° 4526, el Poder Ejecutivo de Jujuy dispuso que los próximos miércoles 24 y 31 de diciembre será asueto administrativo y escolar en todo el territorio provincial, a partir de las 12 horas .

Atención. El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales

La idea de la medida confirmada en estas horas, es poder permitir que los trabajadores de la administración pública puedan desplazarse con tiempo a sus destinos elegidos para poder pasar tanto Navidad como el miércoles de Año Nuevo.

Ya se había confirmado que los asuetos administrativos por las fiestas de fin de año se aplicarán también el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero para los trabajadores, según decreto el Gobierno nacional mediante el Boletín Oficial.

Son para las entidades correspondientes a la Administración Pública Nacional que contarán con los respectivos asuetos los días 24 y 31 de diciembre de 2025 . La medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras.

Mediante la publicación del decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dispuso el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados nacionales, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, el artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.

En el caso del ámbito privado, el panorama será diferente dado que allí cada empleador podrá decidir si concede el día libre a sus trabajadores.