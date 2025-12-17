Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

La medida se adopta en cumplimiento del asueto establecido por el Poder Ejecutivo provincial, por lo que no habrá actividades evaluativas en la fecha originalmente prevista.
Desde la cartera educativa precisaron que la reprogramación alcanza a todas las instituciones educativas de gestión pública estatal, privada, municipal, social y/o cooperativa, garantizando así un criterio unificado en todo el sistema educativo provincial.
Cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
Los asuetos administrativos por las fiestas de fin de año en Jujuy se aplicarán el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero. De esta manera, se informó que los días 24 y 31 de diciembre la actividad en la Administración Pública Provincial se desarrollará con total normalidad.
En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.
En tanto, el artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.
En el caso del ámbito privado, el panorama será diferente dado que allí cada empleador podrá decidir si concede el día libre a sus trabajadores.