martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 17:45
Advertencia.

Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes

Las personas que circulen en moto no podrán atravesar los puentes de San Salvador de Jujuy si no tienen casco.

Claudio Serra
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó oficialmente la campaña de prevención y seguridad vial denominada “Sin Casco No Ingresas”, que consiste en que desde el lunes las personas que circulen en moto no podrán atravesar los puentes si no tienen casco.

Raúl Jorge explicó que la implementación será progresiva de las medidas: “Se trata de una advertencia, una ‘tarjeta amarilla’ destinada a quienes transgreden las normas de tránsito al circular en motocicleta, una conducta que en muchos casos deriva en numerosos accidentes”.

El intendente de la capital, marcó que el uso del casco “es una herramienta vital de prevención, tal como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, donde resulta tan indispensable como salir vestido a la calle”.

Subrayó que las medidas se irán endureciendo progresivamente. “Lo que hoy es una advertencia, pero luego avanzaremos hacia instancias más estrictas, donde la transgresión a las leyes vigentes y a las ordenanzas dará lugar al secuestro de las motocicletas y a sanciones vinculadas a la documentación correspondiente ”.

Sin casco no hay tránsito para las motos

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, dijo que la campaña tiene tres etapas: “la primera etapa es la comunicación. Hemos elegido la metodología del pasacalle, que es lo más visible, que es lo que se encuentra todo conductor mientras transita por las calles de la ciudad. Fundamentalmente, la ubicación ha sido en el ingreso y egreso de cada uno de los puentes que están sobre el río Xibi Xibi y sobre el Río Grande”, explicó.

Remarcó que “la idea es generar la conciencia sobre el uso del casco para todas aquellas personas que transitan en motovehículo, ya sea para los conductores y el acompañante, en el caso que vayan dos personas”, indicó.

“Esta feliz idea que estamos llevando adelante por iniciativa del intendente Jorge, la fuimos consensuando con diferentes estamentos de la sociedad y fue muy bien recibida, como en su momento lo hicimos con las campañas que inducían al buen uso de las rotondas dentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que pegó muy fuerte y tuvo una aceptación muy particular por parte de los usuarios. Hoy lo estamos haciendo con la campaña para el uso intensivo del casco”, señaló.

Marenco dijo que “ya era alarmante ver la situación de desprecio a la vida con que se manejaban los conductores o las personas que se manejaban en motovehículos, y decidimos ir en profundidad con esto, porque apostamos y creemos en la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de San Salvador de Jujuy”, concluyó.

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Por  Victoria Marín

