El último adiós a Juan Vanega: familiares y amigos lo despidieron con profundo dolor

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando la madre de Juan, quien se encuentra internada desde hace un mes, recibió autorización médica para salir del hospital y despedirse de su hijo. Debido a su delicado estado de salud, debió hacerlo en soledad, sin contacto con otras personas. En un breve pero desgarrador instante, pudo darle el último beso a su hijo antes de regresar al centro de salud.
De acuerdo a lo informado, dos jóvenes de 18 años se encuentran imputados y permanecerán con prisión preventiva por 30 días, al igual que un adolescente de 16 años que también fue demorado en el marco de la investigación. En tanto, el menor de 13 años, señalado como presunto autor del homicidio, será derivado a una institución de menores, conforme lo establece el régimen penal juvenil.
Qué reveló la autopsia
Con el avance de la investigación, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que aportaron datos clave sobre la muerte del adolescente. El informe médico legal determinó que Juan Vanega falleció a causa de un shock hemorrágico, producto de una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.