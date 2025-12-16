martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 16:37
Justicia.

El último adiós a Juan Vanega: familiares y amigos lo despidieron con profundo dolor

Fueron sepultados los restos del adolescente de 15 años asesinado el sábado. La despedida estuvo marcada por escenas de conmoción y tristeza.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Entierro de Juan Vanega.

Entierro de Juan Vanega.
Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando la madre de Juan, quien se encuentra internada desde hace un mes, recibió autorización médica para salir del hospital y despedirse de su hijo. Debido a su delicado estado de salud, debió hacerlo en soledad, sin contacto con otras personas. En un breve pero desgarrador instante, pudo darle el último beso a su hijo antes de regresar al centro de salud.

La imputación por el crimen

En diálogo con TodoJujuy.com, el fiscal Guillermo Beller confirmó la carátula de imputación para los involucrados en el crimen de Juan Vanega. Según explicó, el hecho fue considerado premeditado, y la causa quedó encuadrada como homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años y homicidio simple en carácter de partícipe necesario.

De acuerdo a lo informado, dos jóvenes de 18 años se encuentran imputados y permanecerán con prisión preventiva por 30 días, al igual que un adolescente de 16 años que también fue demorado en el marco de la investigación. En tanto, el menor de 13 años, señalado como presunto autor del homicidio, será derivado a una institución de menores, conforme lo establece el régimen penal juvenil.

Qué reveló la autopsia

Con el avance de la investigación, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que aportaron datos clave sobre la muerte del adolescente. El informe médico legal determinó que Juan Vanega falleció a causa de un shock hemorrágico, producto de una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.

El estudio forense indicó además que el joven no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa y letal, con un único ataque que resultó determinante.

La causa continúa bajo la órbita del Juzgado de Menores, mientras la comunidad de Alto Comedero sigue atravesada por el dolor y el reclamo de justicia por la muerte de Juan Vanega.

