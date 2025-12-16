martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 13:17
Justicia.

Crimen de Juan Vanega: confirmaron que fue "premeditado" y cuál es la carátula de imputación

El Fiscal confirmó a TodoJujuy.com cuál será la carátula de imputación para los implicados en el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Juan Vanega, adolescente asesinado en Alto Comedero

Juan Vanega, adolescente asesinado en Alto Comedero

El fiscal Guillermo Beller confirmó a TodoJujuy.com la carátula de imputación para los involucrados en el crimen de Juan Vanega, el adolescente de 15 años asesinado en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el adolescente implicado será derivado a una institución de menores, mientras que los otros presuntos partícipes, mayores de edad, permanecerán bajo prisión preventiva.

Lee además
Crimen en Alto Comedero. video
Asesinato.

La mamá de Juan Vanega estaba internada y recién hoy se enteró del crimen de su hijo
Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Cuál será la imputación por el crimen de Juan Vanega

En diálogo con nuestro medio, Guillermo Beller afirmó que "el hecho fue algo premeditado", en referencia al asesinato de Juan Vanega, ocurrido el sábado 13 de diciembre en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. En ese sentido, el Fiscal detalló cuál sería la carátula de imputación:

La carátula es homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años y homicidio simple en carácter de partícipe necesario La carátula es homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años y homicidio simple en carácter de partícipe necesario

crimen alto comedero

Cuántas personas involucradas y demoradas hay por el crimen de Juan Vanega

Por otra parte, el fiscal Beller indicó que dos mayores de edad, ambos de 18 años, se encuentran implicados en la causa. Señaló además que tanto esas dos personas como el joven de 16 años que también fue demorado, "tendrán prisión preventiva por 30 días".

En cuanto al menor de 13 años señalado como presunto autor del homicidio, el fiscal explicó que "será derivado a una institución de menores, tal cual establece el régimen penal juvenil".

alto comedero tupac amaru (1)

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Con el correr de las horas, se conocieron los resultados preliminares del informe forense, que aportaron datos clave sobre la causa de la muerte. El caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Menores, debido a la participación de adolescentes en el episodio.

Según el informe médico legal, el joven falleció como consecuencia de un shock hemorrágico. La causa directa fue una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.

El estudio determinó que no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas compatibles con un ataque prolongado. Este dato reforzó la hipótesis de una agresión directa y de carácter letal, con un solo impacto que resultó determinante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La mamá de Juan Vanega estaba internada y recién hoy se enteró del crimen de su hijo

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Hay cuatro demorados por el asesinato del joven de 15 años en Alto Comedero

Disturbios en la marcha por el adolescente asesinado en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
terrible choque en ruta nacional 9: un muerto y mas de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Gerardo Morales y Carlos Sadir  video
Aniversario.

Gerardo Morales y Carlos Sadir: "Un proyecto que generó grandes transformaciones para Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel