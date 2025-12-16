Crimen de Juan Vanega: confirmaron que fue "premeditado" y cuál es la carátula de imputación

El fiscal Guillermo Beller confirmó a TodoJujuy.com la carátula de imputación para los involucrados en el crimen de Juan Vanega, el adolescente de 15 años asesinado en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el adolescente implicado será derivado a una institución de menores, mientras que los otros presuntos partícipes, mayores de edad, permanecerán bajo prisión preventiva.

Relato. El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Asesinato. La mamá de Juan Vanega estaba internada y recién hoy se enteró del crimen de su hijo

En diálogo con nuestro medio, Guillermo Beller afirmó que "el hecho fue algo premeditado" , en referencia al asesinato de Juan Vanega, ocurrido el sábado 13 de diciembre en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. En ese sentido, el Fiscal detalló cuál sería la carátula de imputación:

La carátula es homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años y homicidio simple en carácter de partícipe necesario La carátula es homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años y homicidio simple en carácter de partícipe necesario

Por otra parte, el fiscal Beller indicó que dos mayores de edad, ambos de 18 años, se encuentran implicados en la causa. Señaló además que tanto esas dos personas como el joven de 16 años que también fue demorado, "tendrán prisión preventiva por 30 días".

En cuanto al menor de 13 años señalado como presunto autor del homicidio, el fiscal explicó que "será derivado a una institución de menores, tal cual establece el régimen penal juvenil".

alto comedero tupac amaru (1)

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Con el correr de las horas, se conocieron los resultados preliminares del informe forense, que aportaron datos clave sobre la causa de la muerte. El caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Menores, debido a la participación de adolescentes en el episodio.

Según el informe médico legal, el joven falleció como consecuencia de un shock hemorrágico. La causa directa fue una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.

El estudio determinó que no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas compatibles con un ataque prolongado. Este dato reforzó la hipótesis de una agresión directa y de carácter letal, con un solo impacto que resultó determinante.