sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 11:05
Trágico.

Asesinaron a un adolescente tras una pelea en Alto Comedero

El ataque ocurrió tras una fiesta en el sector Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero. La víctima tenía 15 años.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Adolescente apuñalado en Alto Comedero.

Adolescente apuñalado en Alto Comedero.

Un violento episodio terminó con la muerte de un menor de 15 años en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero. El hecho ocurrió durante la madrugada, en el marco de una fiesta que derivó en una pelea entre grupos.

El ataque sucedió en calle Pozo Cavado, en cercanías de la avenida Intersindical. La víctima recibió una puñalada, avanzó unos metros y cayó sin vida pese a la intervención del SAME.

Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras advertir la presencia del joven herido sobre la calzada. Al llegar, el personal del SAME encontró al adolescente con signos vitales y dio inicio a extensas maniobras de reanimación, que lamentablemente no tuvieron éxito.

El joven residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero. En el enfrentamiento participaron varones y mujeres. Hay varias personas detenidas por el hecho, todas menores de edad.

apuñalado en Alto Comedero

Cómo ocurrió el ataque

Según los primeros datos recolectados en el lugar y un video que se viralizó, la situación se originó tras una fiesta. En ese contexto surgió una discusión entre dos grupos de jóvenes que escaló en violencia. En medio del enfrentamiento, uno de los participantes atacó al adolescente con un arma blanca.

Tras recibir la herida, el joven logró alejarse del lugar por sus propios medios. Caminó cerca de 20 metros hasta desplomarse sobre la calle.

El personal médico constató que el adolescente aún presentaba signos vitales al momento del arribo. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que se extendieron durante varios minutos. El procedimiento se realizó en plena vía pública, bajo la mirada de vecinos y familiares.

Pese al esfuerzo del equipo de salud, el joven no respondió a las maniobras. Finalmente, los profesionales confirmaron el fallecimiento en el lugar.

