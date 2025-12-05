viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 13:16
Justicia.

Lo condenaron a 10 años de prisión por abusar sexualmente de un menor en Alto Comedero

Un hombre identificado como L.F.M. fue sentenciado a 10 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un menor de 12 años en una vivienda de Alto Comedero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La sentencia fue dictada el 4 de diciembre de 2025 por un Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces María Margarita Nallar (presidenta de trámite), Luis Ernesto Kamada y Mónica Cruz Martínez, con la secretaría a cargo de Silvia Andrea Meriles Lello. Como fiscal actuó Bruno Carchidi, mientras que la defensa del acusado estuvo en manos de la abogada Sara Cabezas.

Abuso sexual de un menor en Alto Comedero

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en tres oportunidades, el 27 de mayo, el 29 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, siempre durante la madrugada, en una vivienda donde la víctima, de 12 años, dormía en la parte superior de una cucheta y el acusado en la cama inferior, situación que el hombre aprovechó para abusar del niño.

Además de la pena de prisión efectiva, el Tribunal ordenó que, una vez que la sentencia quede firme, se obtenga el perfil genético del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, medida destinada a facilitar la investigación de hechos similares en todo el país.

