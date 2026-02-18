Publicaron otra imagen de Morena Rial en prisión y sorprende por un detalle particular

Se filtró una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y un detalle llamó la atención.

Morena Rial permanece alojada en la Unidad 51 de Magdalena , en la provincia de Buenos Aires . La figura mediática , que celebró su cumpleaños hace algunas semanas, aguarda la resolución sobre su prisión preventiva . En medio de esta situación, su amigo Alejandro Cipolla regresó de sus vacaciones y se comunicó con ella a través de una videollamada .

El abogado compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de la conversación por video , mostrando el estado en el que se encuentra la hija de Jorge Rial .

“ Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino ”, escribió el abogado junto a la captura de pantalla. En la imagen se puede ver a la influencer mostrando con los dedos la señal de paz y amor , y se destacó la presencia de una cinta roja en su muñeca, un elemento que en el país se asocia a la protección contra la envidia . Además, esta pulsera también se vincula con la devoción al Gauchito Gil , funcionando como un símbolo de fe y respeto .

En la fotografía también se aprecia un techo distinto al del pabellón habitual , lo que sugiere que podría tratarse de un espacio especial habilitado para que las internas mantengan contacto con familiares y abogados .

Morena Rial se comunicó con Alejandro Cipolla desde la cárcel.

Así fue el cumpleaños de Morena Rial en prisión: el relato de su única visitante

Hace unas semanas, Morena Rial celebró sus 28 años mientras permanecía detenida en la Unidad 51 de Magdalena. Virginia, la única amiga que se acercó al penal para acompañarla y llevarle una torta, relató cómo está la mediática a tres meses de su detención.

En una entrevista con DDM (América), la joven contó que acudió junto a Martín Leiro, el abogado de la mediática, y que llevaron una torta decorada con una foto de Morena y la leyenda “que lo demuestre”.

Al ser consultada sobre cómo atraviesa la situación Morena, explicó: “Es una situación muy difícil. Hace cinco meses que está aislada. No tiene contacto con otras personas, obviamente, porque tampoco pueden darle la seguridad de que no le pase nada si la pasan a otro lugar”.

Virginia, la única amiga de Morena Rial que la visitó en la cárcel en su cumpleaños.

“O sea, cualquier persona que tenga contacto con otros, se pone mal. Pero más en el contexto en el que está Morena, donde no ve al gordo. Son varias cosas. Gracias a Dios, Jorge y Rocío jamás me prohibieron ir a verlo a Amadeo, entonces hacemos fotos y videos... Pero le está costando”, comentó.

Y continuó: “El sábado, le dije a Amadeo: ‘Vamos a hacer un videito para mamá’. Y él la buscaba en el teléfono... Todo eso es un dolor supergrande”.

Morena Rial Morena Rial presentó a su segundo hijo.

Virginia también señaló que otro golpe fuerte para Morena fue la detención de su amiga Evelin Denise Martínez, acusada de formar parte de una banda que cometía robos en propiedades de la Costa Atlántica y quien había ofrecido su domicilio para la libertad condicional de la influencer. “Fue durísimo. Además, era la que más podía ir a visitarla”, concluyó.