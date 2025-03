Morena Rial se cambió de nombre tras ingresar a la religión umbanda

Desde hace tiempo, More Rial es protagonista de distintas polémicas mediáticas, pero ahora busca enfocarse en su vida personal, en la crianza de su hija de cuatro meses y en su crecimiento espiritual. Como parte de ese proceso, se acercó a la religión Umbanda y comenzó a realizar prácticas vinculadas a esta creencia.

"Nuestra Constitución protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas", expresó More en respuesta a los comentarios negativos.