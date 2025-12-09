Intento de robo Ruta 9 Una joven denunció un intento de robo en la colectora de Ruta 9 y relató el hecho en redes sociales Una joven denunció un intento de robo en la colectora de Ruta 9 y relató el hecho en redes sociales

Una joven de 24 años, oriunda de Alto Comedero, denunció un intento de robo ocurrido este lunes a las 6:10 de la mañana en la colectora de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del concesionario de autos. La mujer compartió primero su relato en redes sociales y luego formalizó la denuncia en la Seccional 62, donde el hecho fue caratulado como “Tentativa de robo a femenino”.

cámaras de seguridad IPP/ TENTATIVA DE ROBO A FEMENINO En su publicación, la joven escribió: “Hoy a las 6:10 am saliendo de mi trabajo me quisieron secuestrar 3 hombres. 2 se bajaron para subirme a la camioneta, a lo que reaccioné rápido y empecé a correr y a gritar pidiendo auxilio”. También agradeció públicamente a un trabajador del lugar: “Gracias a Dios me escuchó un seguridad de Diesel frente terminal nueva. Aprovecho para agradecerle de todo corazón por ayudarme y contenerme en el ataque de shock que tuve en ese momento”.

ruta 9 Una joven denunció un intento de robo en la colectora de Ruta 9 y relató el hecho en redes sociales La joven afirmó que el empleado llamó al 911 y le mostró imágenes de cámaras de seguridad: “Me hizo ver las cámaras del lugar. Filman la camioneta y el momento exacto de cómo fue, pero no se ve la patente ni se ven bien las caras de estas personas”. Asimismo, expresó su preocupación sobre la falta de avances en casos similares y pidió precaución a la comunidad.

En el mismo mensaje, la joven cuestionó la atención recibida en la comisaría: “Como siempre la Policía se demoró en llegar y cuando llegué a la comisaría de Sargento Cabral las mujeres policías se reían entre ellas, cero empatía. Tuve que pedir hasta un vaso de agua, no me contuvieron. Un desastre”.

Captura de pantalla 2025-12-09 115018 Qué dice la denuncia policial de la joven El documento oficial de la UR7 – Cría. Secc. 62°, fechado el lunes 08 a las 06:10, señala que la denuncia corresponde a una “IPP/Tentativa de robo a femenino”. Textualmente, la denuncia establece: UR7- CRÍA. SECC. 62° - IPP/ TENTATIVA DE ROBO A FEMENINO

FECHA: LUNES 08, HS. 06:10

LUGAR: Colectora Ruta Nacional N° 9, altura Concesionario Renault

DENUNCIANTE: Mujer (24)- Dlio. B° Alto Comedero

RELATO: “La víctima refiere que cuando se encontraba transitando de a pie por Colectora Ruta 9 altura Concesionario Renault para regresar a su domicilio, aparecieron dos masculinos a bordo de una camioneta de color gris de una sola cabina, quienes le intentaron sustraer sus pertenencias, razón por la cual ella escapó a gran velocidad, y estos al no lograr cometer el hecho ilícito retrocedieron hacia el vehículo y se fugaron por colectora Ruta 9 (Sentido Norte-Sur). La víctima fue auxiliada por un trabajador de la concesionaria de la zona y posteriormente se dirigió a la dependencia policial para radicar su denuncia.” La investigación quedó en manos de la fuerza policial, que deberá analizar las cámaras de seguridad y establecer la identidad de los involucrados.

