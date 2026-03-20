Corte total momentáneo en ruta 9 por un colectivo que quedó totalmente cruzado

Un corte total momentáneo se registra en la Ruta Nacional N° 9, a la altura de la morgue judicial del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, debido a un colectivo de gran porte que quedó totalmente cruzado.
La medida afecta la circulación en sentido norte-sur y obliga a realizar desvíos preventivos.
Interrupción del tránsito y desvíos
Según informaron desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, el tramo permanece totalmente cortado de manera temporal mientras se desarrollan las tareas correspondientes en el lugar.
Ante esta situación, se implementaron desvíos para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes en una zona de alto flujo vehicular.
Presencia de personal y operativo en la zona
En el sector trabaja personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que se encuentra regulando el tránsito y brindando indicaciones a los conductores.
El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona y permitir el correcto desarrollo de las tareas tras el hecho vial.
Recomendaciones para los conductores
Desde las autoridades solicitaron a los automovilistas transitar con extrema precaución, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal apostado en el lugar.
Asimismo, recomendaron circular a velocidad reducida, mantener la distancia de frenado y, en lo posible, optar por vías alternativas hasta que se normalice la circulación en la Ruta 9.
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