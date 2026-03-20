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20 de marzo de 2026 - 10:36
Jujuy.

Corte total momentáneo en ruta 9 por un colectivo que quedó totalmente cruzado

Un colectivo quedó cruzado en ruta 9 a la altura de la morgue judicial de Alto Comedero lo que generó complicaciones en el tránsito. Piden evitar la zona.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Corte total momentáneo en ruta 9 a la altura de la morgue judicial de Alto Comedero

Corte total momentáneo en ruta 9 a la altura de la morgue judicial de Alto Comedero

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La medida afecta la circulación en sentido norte-sur y obliga a realizar desvíos preventivos.

Corte total momentáneo en ruta 9 a la altura de la morgue judicial de Alto Comedero
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Corte total momentáneo en ruta 9 a la altura de la morgue judicial de Alto Comedero

Interrupción del tránsito y desvíos

Según informaron desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, el tramo permanece totalmente cortado de manera temporal mientras se desarrollan las tareas correspondientes en el lugar.

Ante esta situación, se implementaron desvíos para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes en una zona de alto flujo vehicular.

Presencia de personal y operativo en la zona

En el sector trabaja personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que se encuentra regulando el tránsito y brindando indicaciones a los conductores.

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona y permitir el correcto desarrollo de las tareas tras el hecho vial.

Recomendaciones para los conductores

Desde las autoridades solicitaron a los automovilistas transitar con extrema precaución, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Asimismo, recomendaron circular a velocidad reducida, mantener la distancia de frenado y, en lo posible, optar por vías alternativas hasta que se normalice la circulación en la Ruta 9.

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