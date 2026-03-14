Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 por un siniestro vial

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy informó que se registró un hecho vial que provocó cortes momentáneos en importantes accesos de San Salvador de Jujuy.

Según el reporte oficial, el tránsito se encuentra interrumpido de manera total en la Avenida Savio a la altura de la ex casilla de turismo. En ese sector se dispusieron desvíos hacia la Avenida Almirante Brown para permitir la circulación vehicular.

Asimismo, se estableció otro corte total momentáneo sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del acceso a la avenida Savio, también como consecuencia del siniestro vial.

Operativo En ambos puntos trabaja personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizando tareas de regulación del tránsito mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Desde las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado y respetar las señalizaciones e indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.

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