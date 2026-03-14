domingo 15 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de marzo de 2026 - 21:22
Jujuy.

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 por un siniestro vial

Un choque en avenida Savio generó que el tránsito fue desviado hacia avenida Almirante Brown y se recomienda circular con precaución en la zona.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa

Lee además
Quedó grabado: así escapó el conductor que chocó un auto estacionado en Alto Comedero
Policiales.

Chocó, se dio a la fuga y quedó grabado: así fue el impactante choque en Alto Comedero
Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Según el reporte oficial, el tránsito se encuentra interrumpido de manera total en la Avenida Savio a la altura de la ex casilla de turismo. En ese sector se dispusieron desvíos hacia la Avenida Almirante Brown para permitir la circulación vehicular.

Asimismo, se estableció otro corte total momentáneo sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del acceso a la avenida Savio, también como consecuencia del siniestro vial.

Operativo

En ambos puntos trabaja personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizando tareas de regulación del tránsito mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Desde las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado y respetar las señalizaciones e indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Chocó, se dio a la fuga y quedó grabado: así fue el impactante choque en Alto Comedero

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Choque frontal entre un camión y una camioneta en la Ruta 34

Lluvia en Jujuy: la curva de la muerte vuelve a complicar la circulación vehicular

Maximiliano Casa: "Venimos en crecimiento y queremos darle una alegría a la gente"

Lo que se lee ahora
interrupcion de energia programada afectara al centro de san salvador de jujuy este domingo
Servicios.

Interrupción de energía programada afectará al centro de San Salvador de Jujuy este domingo

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa
Jujuy.

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 por un siniestro vial

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya
Salud.

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana
Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana

Imagen creada con IA.
Precios.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Jujuy durante febrero

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal
Mascotas.

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel