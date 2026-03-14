Choque frontal entre un camión y una camioneta en la Ruta 34

Un violento choque frontal entre un camión cargado con ripio y una camioneta Renault Kangoo se registró durante la mañana de este sábado en la Ruta Nacional 34, a la altura del sector conocido como Puente Río Negro.

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El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7:56 en la zona rural de El Quemado, Jujuy. Tras el impacto, personal policial y equipos de seguridad vial trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y asistir en las tareas correspondientes.

Choque frontal entre un camión y una camioneta en la Ruta 34

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T144704.023

De acuerdo con la actualización difundida por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy, el hecho se produjo en el tramo de la ruta ubicado a la altura del Puente Río Negro.

Durante las primeras horas de la mañana, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizó tareas de regulación del tránsito en el sector afectado mientras se llevaban adelante las labores en la zona del choque.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T144755.077 Choque frontal entre un camión y una camioneta en la Ruta 34

Estado del tránsito

Finalmente, las autoridades informaron que el tránsito vehicular en la Ruta Nacional 34 quedó normalizado tras finalizar las intervenciones en el lugar. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de los ocupantes de los vehículos involucrados en el siniestro.