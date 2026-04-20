Los números del fin de semana en Jujuy: 721 actas y una muerte

El fin de semana largo dejó cifras preocupantes en materia de tránsito en Jujuy . De acuerdo con el informe correspondiente al período comprendido entre el jueves 16 y el lunes 20 de abril de 2026, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial labró un total de 721 actas en distintos controles realizados en la provincia.

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Dentro de ese total, 609 actas fueron por infracciones varias, 102 por alcoholemia positiva y 10 por exceso de velocidad , en un contexto donde además se registraron 47 siniestros viales en diferentes puntos del territorio jujeño.

El dato más grave del reporte es que durante esos días hubo una persona fallecida en hechos de tránsito.

Actas labradas: 739

Actas varias: 633

Actas por alcoholemia: 96

Actas por velocidad: 10

Dos víctimas fatales

image Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62

Un choque con victima fatal en Jujuy durante el fin de semana

Según el parte oficial, la única muerte registrada durante el fin de semana corresponde al siniestro vial ocurrido en la ruta provincial 62, en la ciudad de El Carmen, en cercanías del dique Las Ciénagas.

En ese hecho, una camioneta en la que viajaban cuatro personas perdió el control, salió de la calzada, chocó contra un árbol y terminó cayendo en una zanja. Como consecuencia del impacto, murió en el lugar el conductor, un hombre de 41 años. Además, dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, mientras que un cuarto pasajero no necesitó internación.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, cerca de las 0:40. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, personal lacustre y SAME, mientras que la investigación quedó a cargo de la Seccional 8° bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.

Más de 100 actas por alcoholemia

El informe del fin de semana también volvió a poner el foco sobre el consumo de alcohol al volante. De las 721 actas registradas, 102 fueron por alcoholemia positiva, una cifra alta dentro del total de infracciones detectadas en los controles.

A eso se suman los 47 siniestros viales reportados en toda la provincia, en un balance que vuelve a mostrar la magnitud del problema en las rutas y calles jujeñas, especialmente durante jornadas con mayor circulación.