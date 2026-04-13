Más de 700 infracciones y dos víctimas fatales en las rutas de Jujuy

El dato vuelve a mostrar el peso de los operativos de seguridad vial en distintos puntos de la provincia, especialmente en un contexto donde la alcoholemia y las faltas generales siguen concentrando la mayor cantidad de infracciones detectadas.
96 actas por alcoholemia y 10 por velocidad
De acuerdo con el balance oficial del fin de semana, se labraron 96 actas por alcoholemia positiva, una de las cifras que más se repite en este tipo de informes y que sigue marcando una preocupación central en materia de seguridad vial.
A eso se sumaron 10 actas por exceso de velocidad, mientras que el mayor volumen correspondió a actas varias, con 633 infracciones registradas por distintos incumplimientos.
Actas labradas
Actas por velocidad: 10
Actas por alcoholemia: 96
Actas varias: 633
De esta manera, el total del fin de semana ascendió a 739 actas en rutas de la provincia.
Dos víctimas fatales en siniestros viales
El informe oficial también confirmó que durante el mismo período hubo dos víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales en Jujuy.
Joven de 23 años de Chijra, que iba como acompañante en la moto que derrapó en Avenida Balbín y Los Tipales y cuyo fallecimiento se confirmó en la madrugada del domingo.
El segundo hecho fatal ocurrió en la localidad de Termas de Reyes en la mañana del sábado en circunstancias en que la docente Claudia Vega realizaba Trekking con un grupo de amigos