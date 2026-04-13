Más de 700 infracciones y dos víctimas fatales en las rutas de Jujuy

Hubo 739 actas de tránsito en Jujuy este fin de semana, con dos muertes en siniestros viales.

Los controles de tránsito realizados durante el fin de semana del 10 al 12 de abril de 2026 en las rutas jujeñas dejaron un saldo de 739 actas por distintas infracciones y dos víctimas fatales en siniestros viales.

El dato vuelve a mostrar el peso de los operativos de seguridad vial en distintos puntos de la provincia, especialmente en un contexto donde la alcoholemia y las faltas generales siguen concentrando la mayor cantidad de infracciones detectadas.

96 actas por alcoholemia y 10 por velocidad De acuerdo con el balance oficial del fin de semana, se labraron 96 actas por alcoholemia positiva, una de las cifras que más se repite en este tipo de informes y que sigue marcando una preocupación central en materia de seguridad vial.

A eso se sumaron 10 actas por exceso de velocidad, mientras que el mayor volumen correspondió a actas varias, con 633 infracciones registradas por distintos incumplimientos.

Actas labradas Actas por velocidad: 10

10 Actas por alcoholemia: 96

96 Actas varias: 633 De esta manera, el total del fin de semana ascendió a 739 actas en rutas de la provincia. Moto en chijra Murió una joven de 23 años tras derrapar en moto en Chijra y buscan al conductor que huyó (Imagen realizada con IA) Dos víctimas fatales en siniestros viales El informe oficial también confirmó que durante el mismo período hubo dos víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales en Jujuy. Joven de 23 años de Chijra , que iba como acompañante en la moto que derrapó en Avenida Balbín y Los Tipales y cuyo fallecimiento se confirmó en la madrugada del domingo.

, que iba como acompañante en la moto que derrapó en y cuyo fallecimiento se confirmó en la madrugada del domingo. El segundo hecho fatal ocurrió en la localidad de Termas de Reyes en la mañana del sábado en circunstancias en que la docente Claudia Vega realizaba Trekking con un grupo de amigos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







