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13 de abril de 2026 - 09:03
Policial.

Murió una joven de 23 años tras derrapar en moto en Chijra y buscan al conductor que huyó

Un siniestro fatal en Chijra terminó con la muerte de una joven que viajaba como acompañante en una moto. El hecho fue sobre av. Balbín.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Murió una joven de 23 años tras derrapar en moto en Chijra y buscan al conductor que huyó (Imagen realizada con IA)

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Investigan un siniestro fatal en Chijra, av. Balbín y los Tulipanes: murió una motociclista y el conductor escapó

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Una joven de 23 años murió luego de permanecer internada por las graves lesiones que sufrió en un siniestro vial ocurrido sobre avenida Balbín y Los Tipales, en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy. La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que, por causas que todavía se investigan, derrapó durante la mañana del sábado.

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De acuerdo con la información policial, el hecho se registró alrededor de las 7:00, a la altura de la Brigada de Investigaciones. Tras el derrape, la joven sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde finalmente se confirmó su fallecimiento cerca de las 3 de la madrugada del domingo.

Chijra, av. Balbín y los Tulipanes
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Qué pasó con el conductor de la moto

Uno de los datos más sensibles del caso es que el conductor del motovehículo se habría dado a la fuga luego del siniestro. Ese punto quedó incorporado en las actuaciones y ahora forma parte central de la investigación.

Por ese motivo, las actuaciones fueron puestas a cargo de la División Homicidios, que trabaja para esclarecer cómo ocurrió el hecho y dar con el paradero de quien manejaba la moto al momento del derrape.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del siniestro ni sobre las circunstancias previas al derrape. La principal línea de trabajo está orientada a determinar cómo perdió el control el rodado y qué ocurrió inmediatamente después del impacto.

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