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13 de abril de 2026 - 07:50
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Tenía 37 años y era de El Carmen. El hecho ocurrió en la zona de “El Caño” en Termas de Reyes. La víctima cayó contra un paredón y falleció en el lugar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El caño, Termas de Reyes.

El caño, Termas de Reyes.

Una salida recreativa terminó en tragedia este sábado por la mañana en Termas de Reyes. Una mujer de 37 años, oriunda de la ciudad de El Carmen, murió tras sufrir una caída mientras realizaba una actividad de escalada en el sector conocido como “El Caño”.

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El episodio se registró alrededor de las 9 en una zona de cañones con desniveles marcados. De acuerdo al parte oficial, una de las acompañantes alertó que la víctima perdió el equilibrio mientras escalaba, golpeó contra un paredón y quedó inconsciente.

Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, constataron que la caída se produjo desde una altura aproximada de seis metros.

El relato de los acompañantes y la intervención

Según el informe, la mujer se encontraba junto a dos personas, un hombre y otra mujer, todos residentes de El Carmen. Fueron ellos quienes solicitaron asistencia de manera inmediata tras el accidente.

En el lugar, los efectivos verificaron la gravedad de la situación y activaron el protocolo correspondiente. Minutos después, desde el SAME se solicitó la presencia del personal policial en el sitio.

Al arribar el equipo médico, la profesional interviniente confirmó que la víctima no presentaba signos vitales.

El caño termas de reyes

El operativo en una zona de difícil acceso

El sector donde ocurrió el hecho presenta características geográficas complejas, con superficies irregulares y formaciones rocosas. Estas condiciones influyeron en el despliegue del operativo de asistencia.

El trabajo de los equipos demandó coordinación para acceder al lugar y realizar las tareas correspondientes. Los acompañantes permanecieron en la zona mientras se llevaban adelante las primeras diligencias.

El impacto contra el paredón, tras la caída, resultó determinante en el desenlace.

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