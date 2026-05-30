Empanadas, dulces típicos y una bebida poco conocida para muchos jujeños. Durante una recorrida de Carlin y la Gente , un puesto dedicado a la gastronomía chilena llamó la atención de los visitantes por algunas de sus recetas más tradicionales.

Jujuy. Arranca "Carlín y la gente" por la pantalla de Canal 4 con una propuesta imperdible

Canal 4. Llega "Carlín y la Gente": las historias que se viven en la calle llegan a la pantalla en Jujuy

Entre los productos ofrecidos aparecieron empanadas de carne, calzones rotos, masitas dulces y una bebida que despertó inmediatamente la curiosidad de Carlín: la cola de mono.

Al consultar por los productos típicos de Chile, la responsable del puesto explicó que la cola de mono es una bebida alcohólica muy popular en ese país. “Cola de mono, que es una bebida alcohólica a base de aguardiente”, explicó una de las chilenas presente en el encuentro de colectividades que tuvo lugar en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy.

Además, destacó que suele consumirse especialmente durante los días más fríos. “Es ideal para el frío”, comentó. La bebida forma parte de las tradiciones gastronómicas chilenas y suele servirse bien fría o a temperatura ambiente, dependiendo de la región y la época del año.

cola-de-mono ¿Qué es la cola de mono? La bebida chilena que llamó la atención en una feria de Jujuy

Las diferencias entre las empanadas chilenas y las argentinas

Además de la cola de mono, otro de los productos que generó interés fueron las tradicionales empanadas chilenas. Según explicaron, la principal diferencia con las argentinas está en el relleno. “Tiene más cebolla”, señalaron.

También detallaron que incorporan ingredientes como aceitunas, huevo duro y pasas de uva. “La empanada chilena básicamente se llama empanada de pino”, explicaron.

En Chile, el término "pino" hace referencia al relleno que en Argentina habitualmente se conoce como recado.

Embed - ¿Qué es la cola de mono? La bebida chilena que llamó la atención en una feria de Jujuy

Sabores tradicionales en una feria jujeña

Junto a las empanadas también ofrecían calzones rotos, una preparación dulce típica de la cocina chilena que suele acompañar desayunos y meriendas. La propuesta despertó el interés de quienes recorrían la feria, atraídos por recetas que forman parte de la identidad gastronómica de otro país, pero que encontraron espacio en Jujuy para darse a conocer.

Entre degustaciones, preguntas y anécdotas, el puesto terminó convirtiéndose en una de las paradas más curiosas del recorrido de Carlín.

Dónde ver Carlin y la Gente

Cada sábado desde las 13, Carlín Andrade recorre distintos rincones de Jujuy en busca de historias, personajes y situaciones cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. El programa se emite por Canal 4 y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.

Con una mirada cercana y espontánea, Carlin y la Gente muestra esas pequeñas historias que aparecen en ferias, barrios, plazas y encuentros cotidianos, y que muchas veces terminan reflejando la identidad de Jujuy.