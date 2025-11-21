Este sábado 22 de noviembre arranca el fin de semana largo en Jujuy y las condiciones del tiempo acompañan a quienes buscan una escapada corta sin alejarse demasiado de la ciudad.

Las temperaturas se posicionarán entre los 15°C y los 25°C , un tiempo ideal para disfrutar del agua termal y del entorno verde del sector.

El pronóstico anticipa días frescos y templados, ideales para disfrutar las Termas de Reyes. El sábado y el domingo anuncian máximas de entre 25°C y 27°C, con momentos de cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día.

El lunes el tiempo será un poco más cálido pero todavía dentro de un rango agradable.

Qué hacer en una visita de un día a Termas de Reyes

A solo 20 minutos de San Salvador de Jujuy, las Termas de Reyes siguen siendo uno de los paseos más elegidos cuando las condiciones acompañan. El complejo termal, rodeado de montañas y vegetación, ofrece un ambiente ideal para bajar revoluciones y aprovechar el agua con propiedades terapéuticas.

Una visita de un día permite disfrutar de:

Las piletas de aguas termales , con temperaturas cálidas que se mantienen incluso en días nublados.

Spa y los sectores de descanso

Caminatas cortas por los alrededores, con vistas sobre el río Reyes y el tradicional mirador.

Gastronomía local, por los puestos con comidas tradicionales ubicados sobre el puente.

Termas de Reyes. Un paseo de un día en Jujuy: qué hacer en Termas de Reyes - Foto de archivo

Termas de Reyes: una escapada de un día, plan perfecto para el fin de semana largo

Las Termas de Reyes ofrecen un entorno natural único, cercano y apto para toda la familia, ideal para quienes buscan hacer algo distinto sin viajar lejos.

Cómo llegar a Termas de Reyes

El acceso es sencillo y rápido:

Desde San Salvador de Jujuy se toma la Ruta Provincial 4 , que bordea el río Reyes.El trayecto demora entre 15 y 20 minutos en auto.

, que bordea el río Reyes.El trayecto demora en auto. Para quienes van en colectivo, hay servicios que salen desde la ciudad de San Salvador de Jujuy y llegan hasta las piletas de aguas termales. La frecuencia es constante.