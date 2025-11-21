Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que desde la noche del 20 de noviembre ingresará un frente frío al país , lo que provocará tormentas en distintas provincias durante la jornada del viernes 21. Estas condiciones también se registrarán en Jujuy, donde están previstas lluvias y bajas temperaturas.

Teniendo en cuenta el ingreso de un frente frío que provocará tormentas en el centro del país, el Litoral y algunos sectores del Norte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió detalles sobre el pronóstico del tiempo para Jujuy.

En este sentido, los especialistas indicaron que para hoy se espera una máxima de 21°C, con cielo parcialmente nuboso y probabilidad de lluvias moderadas durante gran parte de la jornada. Cabe destacar que las precipitaciones iniciarían por la mañana del viernes en distintos sectores y podrían estar acompañadas por vientos fuertes.

Se esperan condiciones similares el sábado, con una máxima que tampoco superará los 23°C y cielo de nublado a cubierto, con baja probabilidad de lluvias débiles durante la noche. En tanto, el domingo 23 de noviembre no se presentarían precipitaciones, pero las máximas no superarían los 23°C, con cielo parcialmente nublado.

La mañana comenzará con cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde y noche regresarán las tormentas aisladas, con posibilidad de lluvias entre el 10 y el 40%.

El viento soplará del norte durante gran parte de la jornada. De esta manera, el domingo será el día más caluroso hasta el momento del fin de semana largo:

Mínima: 20°C

Máxima: 33°C

Durante la jornada del lunes, que cerrará el fin de semana extra largo, traerá algo de alivio respecto a la inestabilidad de los días previos. La mañana será algo nublada, con 0% de probabilidad de lluvia, mientras que durante la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones relevantes.

Se anticipa un ambiente caluroso y con vientos débiles del sur y luego del norte.

Mínima: 20°C

Máxima: 34°C