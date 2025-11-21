viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 07:51
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

En el inicio del fin de semana extra largo, el SMN anunció el pasaje de un frente frío que provocará tormentas en gran parte del país. Mirá el pronóstico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
radar tiempo
A qué hora va a llover en Jujuy este viernse 21 de noviembre

Teniendo en cuenta el ingreso de un frente frío que provocará tormentas en el centro del país, el Litoral y algunos sectores del Norte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió detalles sobre el pronóstico del tiempo para Jujuy.

lluvias vientos.gif
Pronostican lluvias para las próximas horas en Jujuy: cómo va a seguir el clima

Pronostican lluvias para las próximas horas en Jujuy: cómo va a seguir el clima

En este sentido, los especialistas indicaron que para hoy se espera una máxima de 21°C, con cielo parcialmente nuboso y probabilidad de lluvias moderadas durante gran parte de la jornada. Cabe destacar que las precipitaciones iniciarían por la mañana del viernes en distintos sectores y podrían estar acompañadas por vientos fuertes.

Se esperan condiciones similares el sábado, con una máxima que tampoco superará los 23°C y cielo de nublado a cubierto, con baja probabilidad de lluvias débiles durante la noche. En tanto, el domingo 23 de noviembre no se presentarían precipitaciones, pero las máximas no superarían los 23°C, con cielo parcialmente nublado.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy durante el fin de semana largo

Domingo con calor y tormentas aisladas por la noche

La mañana comenzará con cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde y noche regresarán las tormentas aisladas, con posibilidad de lluvias entre el 10 y el 40%.

El viento soplará del norte durante gran parte de la jornada. De esta manera, el domingo será el día más caluroso hasta el momento del fin de semana largo:

  • Mínima: 20°C
  • Máxima: 33°C
Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy
Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy

Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy

El lunes vuelve el sol y sube la temperatura

Durante la jornada del lunes, que cerrará el fin de semana extra largo, traerá algo de alivio respecto a la inestabilidad de los días previos. La mañana será algo nublada, con 0% de probabilidad de lluvia, mientras que durante la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones relevantes.

Se anticipa un ambiente caluroso y con vientos débiles del sur y luego del norte.

  • Mínima: 20°C
  • Máxima: 34°C
vientos fuertes en Jujuy

Por  Agustín Weibel