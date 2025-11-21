viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 09:33
Relax.

El paraíso escondido de Jujuy donde el verde se mezcla con cascadas naturales: cómo llegar

Un destino ideal para escapadas, este lugar sorprende con selva, cascadas naturales y paisajes únicos por descubrir. Te contamos dónde queda.

Entre montañas cubiertas de un verde intenso y senderos que parecen abrazar la selva, se encuentra uno de los rincones más cautivantes y menos explorados de la provincia, ideal para hacer las escapadas que tan bien nos hace. El área de San Francisco, en plena región de Las Yungas jujeñas, es un verdadero paraíso escondido donde las cascadas, los ríos cristalinos y la biodiversidad convierten cada paso en una experiencia única.

A continuación, una guía detallada para conocer este destino que sigue sorprendiendo a quienes buscan naturaleza pura y aventuras en medio de la selva.

San Francisco (Jujuy).

Un paisaje donde la selva es protagonista

San Francisco se ubica dentro del corredor selvático que atraviesa el este de Jujuy, una zona reconocida por su vegetación exuberante, su clima húmedo y su riqueza en fauna. El constante sonido del agua y la presencia de aves, monos y especies nativas acompañan a los visitantes desde la llegada.

La región es famosa por sus cascadas naturales, algunas accesibles mediante caminatas breves y otras a través de senderos más exigentes que atraviesan quebradas, puentes naturales y sectores de selva virgen. Entre las más conocidas se encuentran la Cascada del Paraíso, la Cascada del Puente y los saltos del Río San Francisco, todos enmarcados por un paisaje que combina paredes verdes, musgo, helechos gigantes y un microclima húmedo único en la provincia.

Caminatas, trekking y aventura en plena selva

Este destino es ideal para quienes disfrutan de la naturaleza en su máxima expresión. Las actividades más populares incluyen:

  • Trekking a cascadas: con senderos de dificultad variable.

  • Avistaje de aves: Las Yungas albergan más de 200 especies.

  • Ríos y pozones: ideales para refrescarse entre caminatas.

  • Fotografía de naturaleza: la selva nubosa ofrece escenarios de película.

Guías locales suelen ofrecer recorridos seguros y acompañamiento para llegar a los sectores más profundos o menos señalizados de la zona.

Cómo llegar a San Francisco

Llegar a este paraíso selvático requiere atravesar uno de los caminos más imponentes de la provincia.

Desde San Salvador de Jujuy:

  • Tomar Ruta Nacional 9 en dirección norte.

  • Pasar por San Pedro de Jujuy y continuar hacia Libertador General San Martín.

  • Luego tomar la Ruta Provincial 1, que conduce hacia el interior de Las Yungas.

  • A medida que se avanza, el camino se vuelve selvático, con curvas pronunciadas y un entorno frondoso hasta llegar a San Francisco, a unos 130 km de la capital jujeña.

Se recomienda circular con precaución, especialmente en días de lluvia, ya que la humedad puede afectar la visibilidad y el estado de la ruta. También es aconsejable viajar de día para apreciar el paisaje y evitar zonas oscuras del camino.

Un refugio natural para desconectar

San Francisco es uno de los destinos menos difundidos de Jujuy, pero cada vez más buscado por quienes desean apartarse del ruido urbano y sumergirse en un entorno natural intacto. Su combinación de selva, cascadas y tranquilidad profunda lo posiciona como un refugio perfecto para descansar, explorar y reconectar con la naturaleza.

Entre el canto de las aves, la bruma que cubre la selva al amanecer y el rumor constante del agua, este rincón de Las Yungas demuestra por qué muchos lo consideran un paraíso escondido que vale la pena descubrir.

