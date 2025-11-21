El paraíso escondido de Jujuy donde el verde se mezcla con cascadas naturales: cómo llegar

Entre montañas cubiertas de un verde intenso y senderos que parecen abrazar la selva, se encuentra uno de los rincones más cautivantes y menos explorados de la provincia, ideal para hacer las escapadas que tan bien nos hace. El área de San Francisco , en plena región de Las Yungas jujeñas , es un verdadero paraíso escondido donde las cascadas, los ríos cristalinos y la biodiversidad convierten cada paso en una experiencia única.

A continuación, una guía detallada para conocer este destino que sigue sorprendiendo a quienes buscan naturaleza pura y aventuras en medio de la selva.

San Francisco se ubica dentro del corredor selvático que atraviesa el este de Jujuy, una zona reconocida por su vegetación exuberante, su clima húmedo y su riqueza en fauna. El constante sonido del agua y la presencia de aves, monos y especies nativas acompañan a los visitantes desde la llegada.

La región es famosa por sus cascadas naturales , algunas accesibles mediante caminatas breves y otras a través de senderos más exigentes que atraviesan quebradas, puentes naturales y sectores de selva virgen. Entre las más conocidas se encuentran la Cascada del Paraíso , la Cascada del Puente y los saltos del Río San Francisco , todos enmarcados por un paisaje que combina paredes verdes, musgo, helechos gigantes y un microclima húmedo único en la provincia.

Caminatas, trekking y aventura en plena selva

Este destino es ideal para quienes disfrutan de la naturaleza en su máxima expresión. Las actividades más populares incluyen:

Trekking a cascadas : con senderos de dificultad variable.

Avistaje de aves : Las Yungas albergan más de 200 especies.

Ríos y pozones : ideales para refrescarse entre caminatas.

Fotografía de naturaleza: la selva nubosa ofrece escenarios de película.

Guías locales suelen ofrecer recorridos seguros y acompañamiento para llegar a los sectores más profundos o menos señalizados de la zona.

Cómo llegar a San Francisco

Llegar a este paraíso selvático requiere atravesar uno de los caminos más imponentes de la provincia.

Desde San Salvador de Jujuy:

Tomar Ruta Nacional 9 en dirección norte.

Pasar por San Pedro de Jujuy y continuar hacia Libertador General San Martín .

Luego tomar la Ruta Provincial 1 , que conduce hacia el interior de Las Yungas.

A medida que se avanza, el camino se vuelve selvático, con curvas pronunciadas y un entorno frondoso hasta llegar a San Francisco, a unos 130 km de la capital jujeña.

Se recomienda circular con precaución, especialmente en días de lluvia, ya que la humedad puede afectar la visibilidad y el estado de la ruta. También es aconsejable viajar de día para apreciar el paisaje y evitar zonas oscuras del camino.

San Francisco - Yungas San Francisco - Yungas

Un refugio natural para desconectar

San Francisco es uno de los destinos menos difundidos de Jujuy, pero cada vez más buscado por quienes desean apartarse del ruido urbano y sumergirse en un entorno natural intacto. Su combinación de selva, cascadas y tranquilidad profunda lo posiciona como un refugio perfecto para descansar, explorar y reconectar con la naturaleza.

Entre el canto de las aves, la bruma que cubre la selva al amanecer y el rumor constante del agua, este rincón de Las Yungas demuestra por qué muchos lo consideran un paraíso escondido que vale la pena descubrir.