jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 15:13
SMN.

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Según el ranking de las 12hs del Servicio Meteorológico Nacional, San Fernando del Valle de Catamarca marcó 36,1 °C y fue la ciudad más cálida del país.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una mujer se protege con su sombrero durante la ola de calor en Madrid.
image

El ranking de temperaturas de las 12.00 del Servicio Meteorológico Nacional ubicó este jueves a San Fernando del Valle de Catamarca como la ciudad más caliente del país, con 36,1 °C y una humedad relativa del 18 %, un combo de calor intenso y ambiente muy seco.

Detrás se ubicaron Córdoba Observatorio con 35,2 °C y la ciudad de Córdoba con 34 °C. Más abajo en la lista aparecen Villa Dolores (33 °C) y Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, con 32 °C, donde la sensación térmica llegó a 32,8 °C.

También integran el grupo de las más calurosas Venado Tuerto (31,4 °C), Resistencia (31,2 °C, ST 30,5 °C), Monte Caseros (31 °C), Corrientes capital (30,9 °C, ST 30,5 °C), Villa Reynolds (30,9 °C), Posadas (30,4 °C, ST 30,7 °C) y Mendoza Observatorio (30 °C).

Los datos oficiales del SMN confirman así una jornada de calor extendido en el centro y norte del país, con varias provincias superando ampliamente la barrera de los 30 grados ya desde el mediodía.

SMN
Qué pasa con las temperaturas en Jujuy

En Jujuy, las temperaturas de este noviembre 2025 se están moviendo en un rango cálido pero esperable para la época. El pronóstico marca máximas entre 30 y 32 °C y mínimas entre 12 y 17 °C para San Salvador de Jujuy en estos días, valores que se sienten de verano adelantado pero que no se salen de lo que el Servicio Meteorológico y otros servicios suelen registrar hacia fines de primavera.

En la jornada de ayer miércoles 19 de noviembre, San Salvador de Jujuy estuvo dentro del ranking de temperaturas altas con 34.8°C. Es decir, el calor de estos días se ubica levemente por encima de la media, pero dentro de los extremos habituales para el mes y muy lejos de un episodio de ola de calor extraordinaria.

image

