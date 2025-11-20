Bono de fin de año en Tucumán: la respuesta del gobernador Osvaldo Jaldo

En el cierre del año, el debate sobre un bono extraordinario para el sector público vuelve a ocupar la agenda sindical y política en Tucumán . Los gremios presionan, los trabajadores esperan una señal y el Gobierno provincial analiza números con cautela. En este marco, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al tema y dejó la definición en manos del Ministerio de Economía.

Durante una consulta de la prensa, el mandatario indicó que no existe una decisión tomada y señaló que el análisis técnico queda en manos del área económica.

Jaldo reconoció que recibe notas y pedidos de los gremios, tanto por vías formales como informales, aunque remarcó que no maneja las finanzas y que la evaluación corresponde al titular de Economía, Daniel Abad.

El gobernador sostuvo que no hay un estudio cerrado sobre un bono y pidió que el ministro explique los datos que hoy condicionan cualquier medida salarial. Con esa introducción, el diálogo pasó a la esfera técnica del gabinete.

Osvaldo Jaldo Osvaldo Jaldo.

Aumentos recientes y presión sobre las cuentas provinciales

Abad detalló los incrementos que la provincia otorgó desde mitad de año. Explicó que, entre la revisión de julio, el incremento que ingresó en septiembre y la actualización salarial que llega en noviembre, la categoría más baja de la administración estatal mejora 150.000 pesos en comparación a junio.

El ministro aclaró que estos montos responden a lo que se acordó en paritarias y generan un impacto profundo en el presupuesto. Indicó que el Gobierno cumple lo firmado con los gremios y respeta los índices de precios que se pactaron en la negociación.

Economía descarta un bono en la agenda inmediata

Frente al planteo por un plus de fin de año, Abad señaló que no existe una propuesta en estudio dentro del gabinete. Indicó que el Gobierno considera que el esfuerzo salarial de los últimos meses es significativo para los trabajadores y también para las arcas provinciales.

El funcionario subrayó que la prioridad es sostener las cuentas en un contexto económico nacional complejo, por lo que cualquier definición requiere un análisis más profundo antes de ingresar en la discusión política.