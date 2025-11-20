jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 17:18
Justicia.

Documental sobre el juicio por Maradona: Piden la detención de Julieta Makintach

El documento fue presentado por los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes actúan como defensores legales de Dalma y Gianinna Maradona.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pidieron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental sobre el juicio por Maradona. &nbsp;

Pidieron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental sobre el juicio por Maradona.

 

Después de perder su cargo como jueza y quedar sin inmunidad, los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes legales de Dalma y Gianinna Maradona en la causa por el fallecimiento de su padre, solicitaron la detención de Julieta Makintach.

Lee además
Declaró Giannina Maradona en el juicio contra Makintach.
Causa Maradona.

Declaró Giannina Maradona en el juicio contra Julieta Makintach: "Me juró que no había documental"
Jueza Julieta Makintach
Justicia.

Hoy se define si destituyen a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

La solicitud se presentó este jueves durante una audiencia en la que se abordó el pedido de recusación de la exmagistrada contra los fiscales que investigaron el escándalo generado por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Julieta Makintach
Julieta Makintach.

Julieta Makintach.

Pedido de detención y recusación de la exjueza Julieta Makintach

Makintach había denunciado supuestas “irregularidades procesales”, cuestión que deberá ser evaluada en los próximos días por el juez de Garantías encargado de determinar cómo proceder.

Durante la jornada, los abogados Burlando y Améndola entregaron un documento en el que detallaron que a lo largo de la investigación surgieron supuestas faltas de conducta de Makintach, descritas como “conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves”.

Frente a estas circunstancias, los profesionales remarcaron: “Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach”.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: renunció Julieta Makintach
Juicio por la muerte de Diego Maradona: renunció Julieta Makintach

Juicio por la muerte de Diego Maradona: renunció Julieta Makintach

Argumentos y medidas cautelares solicitadas

La solicitud de detención se sustenta en lo dispuesto por el artículo 148 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el cual permite la implementación de medidas cautelares cuando existe un riesgo real de fuga, posibilidad concreta de entorpecer la investigación o conductas graves dirigidas a presionar a testigos y alterar pruebas.

Según los abogados, “la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”.

Si el tribunal considera que no se cumplen los requisitos para ordenar la detención, los abogados pidieron de manera alternativa la prohibición total de salir del país y la retención inmediata del pasaporte de Makintach, así como la prohibición estricta de acercarse o comunicarse con testigos, miembros de la fuerza policial, funcionarios o periodistas involucrados en la causa.

La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona.avif

Entre los hechos mencionados, los letrados destacaron el envío de mensajes intimidatorios a la oficial de custodia Malen Tattí Romero poco después de que ésta declarara en su contra.

También señalaron un contacto inapropiado con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra, a quien, según ellos, Makintach habría intentado presionar para modificar su testimonio, enviándole material audiovisual relacionado con la investigación. El documento también dedica un apartado a la actitud de Makintach frente a los periodistas que siguieron el caso.

Patrón de conducta y restricciones adicionales

Según los abogados de las hijas de Maradona, estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino que reflejan un “modus operandi orientado a manipular, condicionar y amedrentar a quienes aportan prueba esencial”.

Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona.

El escrito subraya que se trata de “una conducta sistemática que es imprescindible hacer cesar” y alerta sobre la capacidad de Makintach para interferir en el desarrollo de la investigación, aprovechando su cargo para acceder a oficinas, manipular registros y personal, e incluso permitir la entrada de personas al Poder Judicial en días inhábiles sin autorización.

“Además, venimos a requerir la orden de preservación y secuestro del material audiovisual del programa televisivo conducido por Nelson Castro, donde la imputada ha seguido realizando manifestaciones públicas incompatibles con su calidad de investigada”, pidieron en otro tramo de la presentación.

Al cierre del escrito, los abogados incorporaron además la solicitud de impedir que Makintach haga declaraciones, referencias, entrevistas o cualquier manifestación pública relacionada con la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, con el objetivo de proteger a Dalma y Gianinna Maradona de una nueva victimización y garantizar la integridad del proceso penal principal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Declaró Giannina Maradona en el juicio contra Julieta Makintach: "Me juró que no había documental"

Hoy se define si destituyen a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

Adolescentes de 13 a 17 años ya pueden entrar a fondos de acciones y bonos

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Lo que se lee ahora
Alejado de lo tradicional, este pueblo único ubicado en Jujuy tiene una experiencia distinta para el turismo. video
Turismo.

El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel