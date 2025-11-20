Documental sobre el juicio por Maradona: Piden la detención de Julieta Makintach

Pidieron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental sobre el juicio por Maradona.

Después de perder su cargo como jueza y quedar sin inmunidad , los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola , representantes legales de Dalma y Gianinna Maradona en la causa por el fallecimiento de su padre, solicitaron la detención de Julieta Makintach.

Justicia. Hoy se define si destituyen a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

Causa Maradona. Declaró Giannina Maradona en el juicio contra Julieta Makintach: "Me juró que no había documental"

La solicitud se presentó este jueves durante una audiencia en la que se abordó el pedido de recusación de la exmagistrada contra los fiscales que investigaron el escándalo generado por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona .

Makintach había denunciado supuestas “ irregularidades procesales ”, cuestión que deberá ser evaluada en los próximos días por el juez de Garantías encargado de determinar cómo proceder.

Durante la jornada, los abogados Burlando y Améndola entregaron un documento en el que detallaron que a lo largo de la investigación surgieron supuestas faltas de conducta de Makintach , descritas como “conductas inequívocas de perturbación de testigos , actos directos de intimidación , tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos , actuales y graves”.

Frente a estas circunstancias, los profesionales remarcaron: “Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach”.

Argumentos y medidas cautelares solicitadas

La solicitud de detención se sustenta en lo dispuesto por el artículo 148 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el cual permite la implementación de medidas cautelares cuando existe un riesgo real de fuga, posibilidad concreta de entorpecer la investigación o conductas graves dirigidas a presionar a testigos y alterar pruebas.

Según los abogados, “la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”.

Si el tribunal considera que no se cumplen los requisitos para ordenar la detención, los abogados pidieron de manera alternativa la prohibición total de salir del país y la retención inmediata del pasaporte de Makintach, así como la prohibición estricta de acercarse o comunicarse con testigos, miembros de la fuerza policial, funcionarios o periodistas involucrados en la causa.

La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona.avif

Entre los hechos mencionados, los letrados destacaron el envío de mensajes intimidatorios a la oficial de custodia Malen Tattí Romero poco después de que ésta declarara en su contra.

También señalaron un contacto inapropiado con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra, a quien, según ellos, Makintach habría intentado presionar para modificar su testimonio, enviándole material audiovisual relacionado con la investigación. El documento también dedica un apartado a la actitud de Makintach frente a los periodistas que siguieron el caso.

Patrón de conducta y restricciones adicionales

Según los abogados de las hijas de Maradona, estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino que reflejan un “modus operandi orientado a manipular, condicionar y amedrentar a quienes aportan prueba esencial”.

Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona.

El escrito subraya que se trata de “una conducta sistemática que es imprescindible hacer cesar” y alerta sobre la capacidad de Makintach para interferir en el desarrollo de la investigación, aprovechando su cargo para acceder a oficinas, manipular registros y personal, e incluso permitir la entrada de personas al Poder Judicial en días inhábiles sin autorización.

“Además, venimos a requerir la orden de preservación y secuestro del material audiovisual del programa televisivo conducido por Nelson Castro, donde la imputada ha seguido realizando manifestaciones públicas incompatibles con su calidad de investigada”, pidieron en otro tramo de la presentación.

Al cierre del escrito, los abogados incorporaron además la solicitud de impedir que Makintach haga declaraciones, referencias, entrevistas o cualquier manifestación pública relacionada con la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, con el objetivo de proteger a Dalma y Gianinna Maradona de una nueva victimización y garantizar la integridad del proceso penal principal.