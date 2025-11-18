martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 08:07
Justicia.

Hoy se define si destituyen a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

El jury de enjuiciamiento que evalúa la conducta de la jueza Julieta Makintach entra en su tramo final para revelar si las actuaciones de la magistrada constituyeron irregularidades.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jueza Julieta Makintach

Jueza Julieta Makintach

El jury de enjuiciamiento que evalúa la conducta de la jueza Julieta Makintach llega a final este martes 18 de noviembre. A las 10 de la mañana, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se dará a conocer el veredicto sobre las acusaciones que pesan contra la magistrada.

Lee además
Julieta Makintach.
La Plata.

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona
Declaró Giannina Maradona en el juicio contra Makintach.
Causa Maradona.

Declaró Giannina Maradona en el juicio contra Julieta Makintach: "Me juró que no había documental"

Juicio de Diego Maradona que llevó al jury de la jueza Julieta Makintach

La causa que motivó el jury se originó cuando, a fines de mayo, se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En ese material puede verse a la jueza llegando a los tribunales de San Isidro, ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias. Esa difusión terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del astro.

La acusación principal, formulada por la Procuración General y sostenida durante el proceso por la fiscal Ana Duarte, señala que la magistrada habría hecho un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial.

La jueza Julieta Makintach fue apartada del Tribunal Oral
La jueza Julieta Makintach fue apartada del Tribunal Oral

La jueza Julieta Makintach fue apartada del Tribunal Oral

En palabras citadas por la prensa, la fiscal acusó a Makintach de “mentir, presionar y abusar del poder”. Por su parte, el Colegio de Abogados de San Isidro acompañó la postura acusatoria y solicitó la destitución de la jueza.

El marco probatorio fue uno de los ejes del juicio político: el tráiler difundido en mayo funcionó como prueba central y varios testigos de relevancia fueron convocados y declararon ante el jurado. Entre quienes prestaron testimonio figuran Julio Rivas (abogado de Leopoldo Luque), Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Gianinna/Giannina Maradona, el titular del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, y el exalumno de la imputada Jorge Barrera.

También declaró una persona identificada como amiga de la sindicada, María Vidal Alemán. En el desarrollo del proceso, el magistrado Savarino fue mencionado en una denuncia por presunto falso testimonio.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: renunció Julieta Makintach
Julieta Makintach

Julieta Makintach

Lo que pidió la defensa de la jueza Julieta Makintach

La defensa de Makintach rechazó las imputaciones y pidió la absolución. En forma subsidiaria, la defensa solicitó que se acepte la renuncia que la jueza había presentado anteriormente como alternativa a la destitución. Frente a las acusaciones, la propia magistrada sostuvo que “no había documental” y afirmó que “El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, dijo en declaraciones a medios nacionales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

Declaró Giannina Maradona en el juicio contra Julieta Makintach: "Me juró que no había documental"

Dalma y Gianinna Maradona vuelven a tribunales por el juicio a Julieta Makintach

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Casi 6 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en Buenos Aires

Lo que se lee ahora
Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

La historia de superación de los mellizos jujeños. video
Historia.

Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel