Hoy se define si destituyen a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

El jury de enjuiciamiento que evalúa la conducta de la jueza Julieta Makintach llega a final este martes 18 de noviembre. A las 10 de la mañana, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se dará a conocer el veredicto sobre las acusaciones que pesan contra la magistrada.

La causa que motivó el jury se originó cuando, a fines de mayo, se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En ese material puede verse a la jueza llegando a los tribunales de San Isidro, ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias. Esa difusión terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del astro.

La acusación principal, formulada por la Procuración General y sostenida durante el proceso por la fiscal Ana Duarte, señala que la magistrada habría hecho un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial.

En palabras citadas por la prensa, la fiscal acusó a Makintach de “mentir, presionar y abusar del poder”. Por su parte, el Colegio de Abogados de San Isidro acompañó la postura acusatoria y solicitó la destitución de la jueza.

El marco probatorio fue uno de los ejes del juicio político: el tráiler difundido en mayo funcionó como prueba central y varios testigos de relevancia fueron convocados y declararon ante el jurado. Entre quienes prestaron testimonio figuran Julio Rivas (abogado de Leopoldo Luque), Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Gianinna/Giannina Maradona, el titular del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, y el exalumno de la imputada Jorge Barrera.

También declaró una persona identificada como amiga de la sindicada, María Vidal Alemán. En el desarrollo del proceso, el magistrado Savarino fue mencionado en una denuncia por presunto falso testimonio.

Lo que pidió la defensa de la jueza Julieta Makintach

La defensa de Makintach rechazó las imputaciones y pidió la absolución. En forma subsidiaria, la defensa solicitó que se acepte la renuncia que la jueza había presentado anteriormente como alternativa a la destitución. Frente a las acusaciones, la propia magistrada sostuvo que “no había documental” y afirmó que “El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, dijo en declaraciones a medios nacionales.