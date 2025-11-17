Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías. Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.
Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero.
Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.
La oferta salarial del 2,5% para docentes
Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.
Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, expresó el malestar del sindicato tras la reunión: “Una propuesta insuficiente. Nosotros pedimos un aumento del 15%. Se ofreció 2,5% por los datos de la inflación. Nosotros manifestamos nuestra disconformidad. Pedimos una política de blanqueamientos en los sueldos. Nos vamos con malestar. Entendemos que no se contempló lo solicitado. Evaluaremos las medidas”.