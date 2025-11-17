martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 11:44
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Empleados estatales de Jujuy recibirán un bono de fin de año en dos cuotas: se pagará en diciembre y enero.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Bono de fin de año.

Bono de fin de año.

En el marco de las reuniones paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, anunciaron el monto de los bonos de fin de año. La medida alcanza a todos los empleados estatales.

Reunión de Paritarias
Política.

El lunes retoman las paritarias con docentes y se confirma el bono de fin de año
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

Bonos de fin de año: montos confirmados

Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías. Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.

Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero.

Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

La oferta salarial del 2,5% para docentes

Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.

Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, expresó el malestar del sindicato tras la reunión: “Una propuesta insuficiente. Nosotros pedimos un aumento del 15%. Se ofreció 2,5% por los datos de la inflación. Nosotros manifestamos nuestra disconformidad. Pedimos una política de blanqueamientos en los sueldos. Nos vamos con malestar. Entendemos que no se contempló lo solicitado. Evaluaremos las medidas”.

Mercedes Sosa - Cedems
Mercedes Sosa - Cedems.

Mercedes Sosa - Cedems.

