Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Bono de fin de año.

En el marco de las reuniones paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, anunciaron el monto de los bonos de fin de año. La medida alcanza a todos los empleados estatales.

Bonos de fin de año: montos confirmados Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías. Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.

Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero.

Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

La oferta salarial del 2,5% para docentes Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP. Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, expresó el malestar del sindicato tras la reunión: “Una propuesta insuficiente. Nosotros pedimos un aumento del 15%. Se ofreció 2,5% por los datos de la inflación. Nosotros manifestamos nuestra disconformidad. Pedimos una política de blanqueamientos en los sueldos. Nos vamos con malestar. Entendemos que no se contempló lo solicitado. Evaluaremos las medidas”. Mercedes Sosa - Cedems Mercedes Sosa - Cedems.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.