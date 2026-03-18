Mercado de alquileres en Jujuy: cómo está la situación ante la baja oferta

El mercado de alquileres en Jujuy atraviesa un escenario marcado por la alta demanda y la escasa oferta de propiedades. Esta combinación impacta de forma directa en los valores y genera un contexto complejo para quienes buscan alquilar.

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Susana Marino, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, explicó que la falta de unidades disponibles genera presión en el mercado y condiciona tanto a familias como a comerciantes.

La baja cantidad de propiedades disponibles aparece como uno de los factores centrales. Según detalló Marino, cuando una vivienda queda libre, la demanda responde de inmediato.

Embed - Alquileres en Jujuy: cómo es la situación actual

“No hay demasiada oferta y al no haber demasiada oferta, los valores suben”, señaló. “No hay demasiada oferta y al no haber demasiada oferta, los valores suben”, señaló.

Este escenario provoca que el mercado se mantenga activo, incluso con precios elevados y pocas opciones disponibles.

Valores según zonas y barrios

Los precios varían según la ubicación y el tipo de propiedad. En barrios como Alto Comedero y San Pedrito, un departamento de una habitación o una casa ronda los 350 mil pesos.

En el centro, los valores aumentan de manera considerable. Un departamento de dos dormitorios se ubica alrededor de los 850 mil pesos, con variaciones según la zona.

En sectores más alejados del casco céntrico, los valores bajan, aunque siguen dentro de una tendencia general en alza.

Diferencias en alquileres comerciales

El comportamiento del mercado también presenta diferencias en el segmento comercial. Los locales ubicados en zonas céntricas registran valores más altos en comparación con sectores periféricos.

Las zonas con mayor circulación concentran la mayor demanda, lo que impacta directamente en los costos de alquiler.

Renovaciones de contrato y ajustes

Las renovaciones de contratos marcan otro punto clave. Muchos acuerdos firmados en años anteriores quedaron desactualizados frente a la realidad actual del mercado.

Al momento de renovar, los valores se ajustan a precios vigentes, lo que genera un impacto en inquilinos y comerciantes.

Búsqueda activa y comparación

A pesar del contexto, la demanda se mantiene constante. Las familias y comerciantes continúan en la búsqueda de propiedades.

En ese proceso, comparan opciones, ubicaciones y condiciones. Sin embargo, la escasez de oferta limita las posibilidades de elección.