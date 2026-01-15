jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 20:22
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Recomiendan a la gente extremar los cuidados a la hora de alquilar una propiedad para evitar estafas. Recalcaron que suelen llamar desde otras provincias.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
alquileres

En los últimos meses se encendieron alertas en Jujuy por el incremento de estafas vinculadas a falsos alquileres publicados en redes sociales y plataformas digitales. Desde el sector inmobiliario advierten que se multiplicaron los casos de personas que entregaron dinero o datos personales y luego descubrieron que la propiedad no existía o no estaba disponible.

Carlos Vaca Petrelli, martillero público MP 06, confirmó a TodoJujuy.com que este tipo de delitos crece en toda la provincia y remarcó que no se trata de una problemática exclusiva de Jujuy. “Lamentablemente no están ocurriendo solo en Jujuy, esto no es patrimonio de Jujuy, es patrimonio de todo el país”, señaló.

Recomendaciones para no ser víctimas de estafas

El referente del sector inmobiliario insistió en que la prevención es clave. Explicó que los estafadores aprovechan la urgencia o el entusiasmo de quienes buscan una vivienda para ofrecer precios demasiado bajos y lograr que las víctimas actúen sin verificar la información. “La gente muchas veces en su inocencia o en su entusiasmo por querer salir a lograr un mejor precio, automáticamente cae en este tipo de ardid”, advirtió.

alquileres.jpg

Vaca Petrelli pidió mantener especial atención sobre quién contacta al interesado, desde qué número lo llaman y cómo se presenta el supuesto oferente. “Mantengan una tremenda atención con respecto a quién hablan, qué número están recibiendo, de quién lo están llamando, tienen que fijarse en todo”, subrayó.

Además, resaltó que muchos de los intentos de estafa provienen de líneas telefónicas de otras provincias. “Van a notar llamadas de Mendoza, de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, también de Jujuy”, enumeró.

Qué evitar y cómo actuar ante llamados sospechosos

El martillero jujeño pidió a la población no brindar información personal bajo ninguna circunstancia y cortar inmediatamente si se trata de números desconocidos. “Absténganse de entregar cualquier tipo de datos, cualquier tipo de datos personales”, remarcó.

Finalmente, recomendó desconfiar de las publicaciones con valores demasiado bajos, fotos poco claras o perfiles sin respaldo. “Cuando vean un alquiler o una venta medio barata, estén atentos porque como dicen, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”, puntualizó.

