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7 de mayo de 2026 - 09:20
Jujuy.

Por el viento norte, los ascensores urbanos estarán fuera de servicio

Por el fuerte viento norte, suspendieron trabajos y dejaron fuera de servicio los ascensores urbanos en San Salvador de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Ascensor urbano del barrio Belgrano - Imagen de archivo&nbsp;

Ascensor urbano del barrio Belgrano - Imagen de archivo 

Las fuertes ráfagas de viento norte que afectan a gran parte de la provincia comenzaron a generar complicaciones en distintos servicios y actividades en San Salvador de Jujuy. Desde el municipio capitalino informaron la suspensión de trabajos programados y la salida de funcionamiento de ascensores públicos debido a las condiciones climáticas adversas.

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Trabajos suspendidos por las condiciones climáticas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy comunicó que quedaron suspendidas las tareas de limpieza previstas para este jueves sobre avenida General Savio, así como también los trabajos de mantenimiento programados en calle Libertad del barrio Ciudad de Nieva.

Según detallaron desde el municipio, la decisión se tomó como medida preventiva ante la intensidad de las ráfagas de viento y con el objetivo de resguardar la seguridad de los trabajadores y vecinos de la zona.

Las autoridades indicaron que las tareas serán reprogramadas una vez que mejoren las condiciones meteorológicas.

Ascensores fuera de servicio

Por otra parte, también se informó que los ascensores 1 y 2 permanecerán fuera de servicio hasta nuevo aviso.

Desde la Municipalidad solicitaron comprensión a vecinos y usuarios habituales, remarcando que la medida responde a cuestiones de seguridad vinculadas al fuerte temporal de viento que afecta a la capital jujeña y otras localidades de la provincia.

Alerta vigente en toda la provincia

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos para todo Jujuy durante este jueves 7 de mayo. El fenómeno alcanza a las regiones de Quebrada, Puna, Valles y Yungas, donde se esperan ráfagas intensas provenientes del sector norte y noroeste.

Además de los fuertes vientos, se prevé un descenso de temperatura hacia las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.

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