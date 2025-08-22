viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 17:09
Alerta.

El viento norte generó varios focos de incendios en Jujuy

La intensa jornada de viento norte del viernes en Jujuy, provocó múltiples focos de incendios forestales y de pastizales en distintos sectores de la provincia.

Claudio Serra
Claudio Serra
Incendio de pastizales en en Jujuy (Archivo)

Incendio de pastizales en en Jujuy (Archivo)

Personal de la Dirección General Emergencia (DGE) trabajó en los incendios registrados a partir del mediodía a raíz del viento norte, y desplegaron un amplio operativo para sofocar las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la sequía y a las fuertes ráfagas características de este fenómeno climático.

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Atención.

Jujuy bajo doble alerta: el SMN pronostica intensas ráfagas de viento y peligro de incendios
incendio en una casa de palpala: una mujer y dos ninos sufrieron heridas de consideracion
Alarma.

Incendio en una casa de Palpalá: una mujer y dos niños sufrieron heridas de consideración

Si bien en algunos barrios se generó preocupación por la cercanía del fuego a zonas habitadas, hasta el momento no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales menores y pérdida de vegetación. La mayoría de los focos están controlados.

Dónde fueron los incendios

Según detallaron desde la DGE, los focos que combatieron fueron en el Loteo Labarta, donde intervino Defensa Civil y bomberos de la policía; en Los Alisos, cerca del puente sobre ruta 9, donde intervino personal de Manejo del Fuego.

Otros incendios hubo en los piletones de la finca el Pongo en la ciudad de Perico. En esa ciudad se produjo otro en la calle Jaime Torres y Chagra en Perico. Además en cercanías a un supermercado sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy con trabajos de control de profesionales Defensa civil y Manejo del Fuego.

También en la calle Buenos Aires y San José del barrio Castañeda en capital, donde se produjo un incendio de pastizales que obligó a la intervención de los bomberos de la policía. Otros focos se dieron atrás de un conocido local nocturno sobre la Ruta 9 en Alto Comedero.

Mientras que los Bomberos voluntarios de San Antonio están trabajando en calle San Juan en El Carmen por un incendio de pastizales, donde intervienen dos dotaciones. Otro incendio de interfase de El Carmen donde trabajan bomberos voluntarios locales, y los convocados por el C.U.O., sumándose los Bomberos de Policía de Perico.

Desde la Dirección de Emergencia, Ariel Mamaní aseguró que “son focos aislados que en algunos casos el humo afectó la visión de los vehículos en las rutas”, y destacó que en su mayoría “están todos intervenidos y controlados”.

El funcionario detalló que “todavía no podemos decir que está todo controlado hasta que pasen las horas y el clima mejore”, agregó en relación a las fuertes ráfagas de viento que golpean no solo a la capital sino también al resto de la provincia.

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de evitar quemas de cualquier tipo, ya que con las actuales condiciones meteorológicas cualquier foco puede expandirse rápidamente y poner en riesgo a la población.

