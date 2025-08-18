Una vivienda del barrio San José, en la ciudad de Palpalá, se vio afectada por un incendio. Como consecuencia, una familia resultó damnificada y tres personas —entre ellas, dos menores— sufrieron heridas de consideración. Actualmente, Criminalística investiga las causas del hecho.

Embed - Incendio en una casa de Palpalá: una mujer y dos niños sufrieron heridas de consideración Qué pasó en el incendio de Palpalá: los detalles Según datos brindados por la Policía de la Provincia, en la mañana de este lunes 18 de agosto, por causas que son materia de investigación, se produjo un principio de incendio en una vivienda ubicada en la calle Lozano, en el barrio San José de Palpalá. Inmediatamente intervinieron Bomberos Voluntarios y efectivos policiales.

Como consecuencia del hecho, las cuatro personas que residen en la vivienda resultaron afectadas: dos adultos y dos menores de edad. Tal como informó Pablo Silvetti, de la Policía de Jujuy, los niños, de 4 y 10 años, presentan "lesiones de segundo grado" y se encuentran hospitalizados en el Materno Infantil. La mujer mayor de edad, en tanto, "debido a las heridas permanece en observación en el Hospital Pablo Soria", mientras que el hombre también está siendo monitoreado por personal médico.

"El personal policial investiga a través de Criminalística las causas del incendio", puntualizó Silvetti.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







