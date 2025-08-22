viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 17:10
incendios

Continúa la advertencia por incendios forestales: qué dice el SMN y recomendaciones

El SMN extendió la advertencia por incendios forestales en la provincia de Jujuy. Conocé qué dice el índice de peligro de incendio y todos los detalles.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Sistema de alerta del SMN sobre riesgos de incendios forestales en Jujuy

Sistema de alerta del SMN sobre riesgos de incendios forestales en Jujuy

Mediante el Sistema de Alertas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este viernes 22 de agosto una advertencia por peligro de incendios para toda la provincia de Jujuy. La alerta emitida por los especialistas indica que el nivel de peligro es de "alto" a "muy alto" con la presencia de viento zonda en toda la provincia.

Incendio de pastizales en en Jujuy (Archivo)
Alerta.

En pleno viento norte, se generaron varios focos de incendios en Jujuy
Canchón de Colegio N°1
Alerta meteorológica.

FNE 2025: solicitan a los carroceros extremar cuidados y prevenir incendios en canchones

Qué dice el SMN sobre la advertencia por incendios forestales

Durante este viernes, la alerta por incendios forestales en la provincia de Jujuy se mantiene vigente. Asimismo, el SMN destacó que tendremos un viernes con presencia de viento zonda con ráfagas fuertes y moderadas que acompañarán la suba en las temperaturas.

Por otra parte, para mañana sanado, se esperan un descenso en las temperaturas y el fin del alerta meteorológico.

Riesgo de incendio viernes 22 de agosto
Sistema de alerta del SMN sobre riesgos de incendios forestales en Jujuy

Sistema de alerta del SMN sobre riesgos de incendios forestales en Jujuy

Prevención y advertencias de las autoridades

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático pidieron a la población evitar cualquier tipo de quema: ya sea de basura, pastizales, restos agrícolas o fogatas recreativas. También se recomienda no arrojar colillas de cigarrillo en caminos, pastizales o zonas naturales.

  • NO hagas fogatas.
  • NO quemes restos de poda ni residuos.
  • NO arrojes colillas de cigarrillos en la vía pública.
  • NO tires basura en lugares no habilitados.
  • Si ves humo, fuego o conductas negligentes, comunicate de inmediato al (0388) 4271971 o al 911.
  • Cuidar los bosques es cuidar la vida. Evitemos tragedias, actuemos con responsabilidad.

Cortes de luz por las ráfagas de viento

El viento no solo tare aparejado el riesgo de incendios forestales e inconvenientes en la salud; sumado a ello, diferentes zonas de la provincia y la ciudad se encuentran sin el suministro de energía eléctrica.

Zonas afectadas

  • Distribuidor Azopardo: Barrio 1 de Marzo, Barrio San Isidro, Hipolito Irigoyen, Alte.Brown, 4 de Junio, parte del Barrio San Pedrito y Mercado.
  • Distribuidor Gorriti: Bo 18 de Noviembre, B° San Cayetano, parte del B° Cnel. Arias, B° Alto Gorriti y B° Lujan.
  • Distribuidor San Isidro: Parte del B° San Pedrito, B° 12 de Octubre, B° San Jorge y B° San Francisco de Alava.
  • Distribuidor Los Perales: alcanzando B° Los Perales; B° Chijra; Loteo Kelly, Las Querencias, El Parque, Finca Balut y Gas Atacama.
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Im&aacute;genes que duelen: as&iacute; se vieron los incendios en Jujuy el d&iacute;a 1&deg; de agosto de 2025

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy el día 1° de agosto de 2025

Antecedentes de incendios forestales en Jujuy

A inicios de este agosto, la provincia se vio en idénticas situaciones meteorológicas que hoy con la presencia de 15 focos de incendios, donde 10 dotaciones de bomberos, junto a otras dependencias trabajaron más de 24hs consecutivas para poder controlar las llamas.

La provincia de Jujuy atravesó una jornada crítica por múltiples incendios que se registraron aquel 1° de agosto y durante la madrugada de sábado 2, por lo que se intensifican los llamados de prevención para el día de hoy.

Números de contacto

  • Bomberos: 100
  • Defensa civil: 105
  • Urgencias: 911

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

