El operativo para la quema simbólica de esta noche ya está programado

Como todos los años el Parque Xibi Xibi se prepara para la realización de la tradicional quema simbólica en el marco de los festejos por el Éxodo Jujeño.

Sin embargo, durante las primeras horas de la madrugada, corrió un fuerte viento norte, el cual ya se esperaba debido al alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Esto trajo aparejadas algunas complicaciones en la zona donde se realiza la quema.

Quema simbólica Quema simbólica Qué va a pasar con la tradicional quema de las chozas En diálogo con nuestro medio, Sofía Maionchi, Directora de Espacios Verdes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, indicó que desde ayer vienen con los preparativos para la quema: “Vinimos a dejar todos los materiales para que esta tarde esté todo listo. En cuanto al viento norte, tuvimos pequeños daños, pero nada grave así que estamos listos para esta noche”, sostuvo la encargada.

Quema Simbólica en San Salvador de Jujuy por el Éxodo Jujeño Quema Simbólica en San Salvador de Jujuy por el Éxodo Jujeño Operativo listo y estructuras seguras Sobre el tema, Sofía Maionchi aclaró que las chozas están aseguradas con palos y alambres y en caso de que alguna se caiga, no representa un peligro para la gente. Igualmente habrá personal apostado en el lugar durante todo el día que estará al pendiente de los cuidados.

“De todas maneras le pedimos a la gente que asista al parque, que se mantenga en los márgenes y partes altas del río. Más allá de que las chozas se colocan sobre el lecho del río, solicitamos que se ubiquen allí para que puedan disfrutar mejor de este espectáculo”, remarcó la Directora de Espacios Verdes. Pese a todo ello, Maionchi remarcó que estarán al pendiente de cómo se vaya desarrolando la cuestión climática hasta que llegue la noche.

