Rige alerta amarilla para Jujuy con ráfagas de hasta 100km/h: en qué zonas y hasta cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a gran parte de la provincia de Jujuy desde este viernes 22 de agosto y que se mantendrá vigente durante el sábado 23 y el domingo 24 de agosto.

Las zonas alcanzadas incluyen la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi. Además de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Qué significa el alerta amarilla El nivel amarillo implica la necesidad de mantenerse informado, ya que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de riesgo, aunque con menor severidad que los niveles naranja o rojo.

En este caso, el SMN advirtió que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en zonas altas.

En el resto del territorio provincial, los vientos rotarán hacia el sector sur, con intensidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Evolución del alerta Viernes 22: vientos intensos durante la tarde y noche en toda la franja puneña.

Sábado 23: se mantiene la advertencia con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en zonas cordilleranas.

Domingo 24: el alerta continúa con similares características, aunque podría registrarse una leve disminución en las ráfagas hacia la noche. Recomendaciones del SMN Ante este tipo de fenómenos, el organismo meteorológico recomienda: Evitar actividades al aire libre y en altura.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como chapas, toldos o carteles.

Conducir con extrema precaución, especialmente en rutas de altura donde la visibilidad puede verse reducida por polvo en suspensión.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de la protección civil provincial. Un fin de semana ventoso en la provincia El pronóstico anticipa un fin de semana marcado por la presencia de vientos en distintos puntos de la provincia de Jujuy. Las autoridades llaman a la comunidad a mantenerse alerta, tomar precauciones y seguir de cerca la evolución de este fenómeno climático.

