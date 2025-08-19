martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 11:33
Educación.

Varios colegios suspendieron las clases presenciales por el viento norte: la lista

Este martes 19 de agosto, por las ráfagas de viento norte, distintos establecimientos suspendieron la presencialidad y dictarán clases en modalidad virtual.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Viento norte.

Viento norte.

El equipo directivo de varias escuelas de Jujuy decidió pasar a la modalidad virtual las clases de este martes 19 de agosto ante las condiciones climáticas adversas. La medida se tomó con el fin de proteger a los estudiantes y al personal docente frente a los fuertes vientos que afectan la región desde primeras horas de la mañana.

Lee además
Frío y calor en Jujuy.
Tiempo.

¡Jujuy de locos! Esta semana habrá viento norte, mucho calor y heladas
Foto ilustrativa.
Atención.

Este martes rige alerta por intensas ráfagas de viento en toda la provincia de Jujuy

Medidas adoptadas por los colegios

En la Escuela Profesional N°4 “Juana Manuela Gorriti”, se informó que se suspenden las clases presenciales en los tres turnos y que los docentes compartirán evidencias del desarrollo de las clases virtuales, registrando la participación de los estudiantes para la asistencia.

Otras escuelas de la Región 1 también adoptaron medidas similares:

  • Modalidad virtual:
    • Escuela Normal Primaria de La Quiaca
    • Escuela N° 86 “Hipólito Yrigoyen” de La Quiaca
    • Escuela N° 113 “Antártida Argentina” de La Quiaca
    • Escuela N° 404 “Domitila Cholele” de La Quiaca
    • Escuela N° 463 “Jesús Olmedo” de La Quiaca
    • Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano” de La Quiaca
    • Escuela N° 18 “General Rondeau” en Santa Catalina.
  • Presencial:
    • Escuela 440 “Batalla de Quera"

    • En San Salvador de Jujuy, la actividad se desarrolla con normalidad en el turno mañana, mientras que la decisión sobre el turno tarde dependerá de la evolución del viento y su incidencia en la ciudad.

    Recomendaciones por alerta amarilla

    El viento norte provoca ráfagas intensas que pueden afectar la movilidad, generar caída de objetos y aumentar el riesgo de incendios. Por esta razón, las autoridades locales recomiendan extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre y permanecer atentos a los comunicados oficiales sobre el clima y la seguridad.

    La suspensión de clases presenciales en varios colegios refleja la importancia de priorizar la seguridad de los estudiantes ante fenómenos meteorológicos extremos, mientras continúa vigente la alerta amarilla en la provincia.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    ¡Jujuy de locos! Esta semana habrá viento norte, mucho calor y heladas

    Este martes rige alerta por intensas ráfagas de viento en toda la provincia de Jujuy

    Clases virtuales en IES de Abra Pampa y La Quiaca ante alerta por intensos vientos

    Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

    Qué dice el Colegio de Veterinarios sobre el proyecto de ley para establecer guardias obligatorias

    Lo que se lee ahora
    Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
    Crimen.

    Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

    Por  Analía Farfán

    Las más leídas

    Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
    Crimen.

    Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

    Casa del presunto asesino serial. video
    Jujuy.

    Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

    Clases virtuales (foto ilustrativa). video
    Educación.

    Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

    Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
    Investigación.

    Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

    Candados en el puente Gorriti. video
    Amor.

    ¿El puente del amor en Jujuy? Los candados con iniciales que generan intriga

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel