Varios colegios suspendieron las clases presenciales por el viento norte: la lista

El equipo directivo de varias escuelas de Jujuy decidió pasar a la modalidad virtual las clases de este martes 19 de agost o ante las condiciones climáticas adversas. La medida se tomó con el fin de proteger a los estudiantes y al personal docente frente a los fuertes vientos que afectan la región desde primeras horas de la mañana.

Atención. Este martes rige alerta por intensas ráfagas de viento en toda la provincia de Jujuy

En la Escuela Profesional N°4 “Juana Manuela Gorriti” , se informó que se suspenden las clases presenciales en los tres turnos y que los docentes compartirán evidencias del desarrollo de las clases virtuales, registrando la participación de los estudiantes para la asistencia.

Presencial: Escuela 440 “Batalla de Quera"

En San Salvador de Jujuy, la actividad se desarrolla con normalidad en el turno mañana, mientras que la decisión sobre el turno tarde dependerá de la evolución del viento y su incidencia en la ciudad.

Recomendaciones por alerta amarilla

El viento norte provoca ráfagas intensas que pueden afectar la movilidad, generar caída de objetos y aumentar el riesgo de incendios. Por esta razón, las autoridades locales recomiendan extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre y permanecer atentos a los comunicados oficiales sobre el clima y la seguridad.

La suspensión de clases presenciales en varios colegios refleja la importancia de priorizar la seguridad de los estudiantes ante fenómenos meteorológicos extremos, mientras continúa vigente la alerta amarilla en la provincia.