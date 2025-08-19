Este martes rige alerta por intensas ráfagas de viento en toda la provincia de Jujuy

Foto ilustrativa.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes se registrarán fuertes vientos en todo el territorio de la provincia de Jujuy, con ráfagas que oscilarán entre 60 y 70 km/h, y que en sectores de montaña podrán superar los 100 km/h.

De acuerdo al pronóstico oficial, la jornada comenzará con precipitaciones aisladas y temperaturas mínimas de 7°C, mientras que por la tarde se prevé una máxima de 21°C acompañada de ráfagas que alcanzarán los 60 a 69 km/h. Hacia la noche, el viento continuará presente con intensidades de hasta 59 km/h.

A este escenario se suma la alerta por incendios forestales, con niveles de riesgo “alto” y “muy alto” en distintas regiones de la provincia. La advertencia rige especialmente para la Puna y sectores de los valles donde la sequedad del ambiente y la fuerza del viento aumentan las posibilidades de focos ígneos.

Recomendaciones del SMN Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

No realizar quemas de pastizales ni encender fuego en espacios abiertos.

Alerta por viento. Alerta por viento. El Gobierno activó el COE Ante el pronóstico, el gobernador Carlos Sadir encabezó el fin de semana una reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE) para coordinar acciones preventivas. Allí se dispuso reforzar la presencia de brigadistas en el terreno, garantizar recursos logísticos y mantener una comunicación activa con municipios y comisiones municipales. El COE recomendó a la población extremar precauciones para evitar conductas de riesgo, como la quema de residuos, y aseguró que se encuentran preparados para una respuesta rápida en caso de registrarse incendios forestales.

