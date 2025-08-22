Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Este viernes 22 de agosto, los colegios católicos de la provincia de Jujuy permanecerán sin actividades escolares. La medida responde a la convocatoria del Encuentro de Educadores Católicos, un espacio de formación y debate que se llevará a cabo en el Colegio del Salvador durante toda la mañana.

La propuesta está organizada por el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) junto con la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA). Según informaron los organizadores, se inscribieron más de 1.300 docentes provenientes tanto de San Salvador de Jujuy como del interior provincial , quienes se trasladarán hasta la capital para sumarse a la capacitación.

Clases suspendidas

De acuerdo con lo dispuesto en una resolución ministerial, la participación en el encuentro es reconocida oficialmente y no generará inasistencias laborales para los docentes. En ese marco, los colegios de gestión católica de toda la provincia suspenderán las actividades áulicas durante la jornada del viernes 22 de agosto de 2025.

Por este motivo, en todos los establecimientos confesionales de la provincia, ayer tuvieron el acto correspondiente al Éxodo Jujeño, una de las fechas más importantes del calendario escolar.

Temáticas que atraviesan la realidad educativa

El cronograma incluye conferencias y paneles a cargo de especialistas de distintas provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan. Entre los ejes a tratar se destacan problemáticas actuales como el bullying en las aulas, la inclusión de la neurodiversidad, los cuadros de ansiedad y depresión en el ámbito docente, el síndrome de Burnout y el rol de la inteligencia artificial en los procesos pedagógicos.