viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 15:12
Importante.

Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

EJESA informó la situación de los diversos sectores que se encuentran sin energía eléctrica debido a las inclemencias del viento.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ejesa luz.jpg
Alerta por viento norte en Jujuy.

Alerta por viento norte en Jujuy.

Lee además
Viento y salud - El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo video
Urgencias.

Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy
por las fuertes rafagas de viento, se registro la voladura de techos y caida de arboles en cuyaya
Operativo.

Por las fuertes ráfagas de viento, se registró la voladura de techos y caída de árboles en Cuyaya

Comunicado de EJESA

Informamos a la comunidad que, debido a las intensas ráfagas de viento registradas en nuestra ciudad capital durante la madrugada y hasta el momento, se produjeron diversas incidencias que afectan la normal prestación del servicio eléctrico en distintos barrios y zonas de la ciudad.

Viento en Jujuy

Zonas afectadas - Servicio normalizado y en proceso

Se encuentra normalizado el servicio en su totalidad

Distribuidor San Isidro: Parte del Bº San Pedrito, Bº 12 de Octubre, Bº San Jorge y Bº San Francisco de Alava.

Distribuidor Azopardo: Barrio 1 de Marzo, Barrio San Isidro, Hipolito Irigoyen, Alte.Brown, 4 de Junio, parte del Barrio San Pedrito y Mercado.

Continúan fuera de servicio

Distribuidor Gorriti: Bº 18 de Noviembre, Bº San Cayetano, parte del Bº Cnel. Arias, Bº Alto Gorriti y Bº Lujan.

Distribuidor Los Perales: B° Los Perales; B° Chijra; Loteo Kelly, Las Querencias, El Parque, Finca Balut y Gas Atacama.

Las ráfagas provocaron múltiples situaciones que comprometen la infraestructura eléctrica. Nuestros equipos técnicos y cuadrillas de emergencia se encuentran atendiendo los distintos incidentes para restituir el servicio con la mayor celeridad posible, priorizando siempre la seguridad de las personas y las situaciones de riesgo eléctrico en la vía pública.

Debido a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, rige alerta amarilla por viento Zonda en toda la provincia, por lo que recomendamos a la comunidad:

  • No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.
  • Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.
  • Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.
  • Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento.
  • Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto.
Alerta por viento.
Alerta por viento.

Alerta por viento.

Canales de contacto

  • Sitio web: ejesa.com.ar
  • Línea de teléfono: 0800 888 0077
  • Asistente virtual: VOLT
  • SMS: 50150
  • Whastapp: 388 4613738
  • Email: [email protected]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy

Por las fuertes ráfagas de viento, se registró la voladura de techos y caída de árboles en Cuyaya

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy jueves 21 de agosto

Así están las rutas en este jueves 21 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Lo que se lee ahora
Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles
Jujuy.

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.
Salud.

El Polaco está internado y no irá al viaje de egresados de su hija: qué le pasó

Una jujeña hizo el casting para salir en la serie En el barro. video
Netflix.

Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

52 kilos de cocaína en La Quiaca. video
Narcotráfico.

La Quiaca: hallan más de 50 kilos de cocaína oculta en el tanque de un camión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel