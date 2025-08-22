Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

Debido a las múltiples incidencias en el servicio eléctrico provocadas por la persistencia del viento que afecta distintas zonas de la provincia de Jujuy, la empresa EJESA informa que el personal técnico y cuadrillas de emergencia siguen trabajando en las reparaciones necesarias.
Comunicado de EJESA
Informamos a la comunidad que, debido a las intensas ráfagas de viento registradas en nuestra ciudad capital durante la madrugada y hasta el momento, se produjeron diversas incidencias que afectan la normal prestación del servicio eléctrico en distintos barrios y zonas de la ciudad.
Zonas afectadas - Servicio normalizado y en proceso
Se encuentra normalizado el servicio en su totalidad
• Distribuidor San Isidro: Parte del Bº San Pedrito, Bº 12 de Octubre, Bº San Jorge y Bº San Francisco de Alava.
• Distribuidor Azopardo: Barrio 1 de Marzo, Barrio San Isidro, Hipolito Irigoyen, Alte.Brown, 4 de Junio, parte del Barrio San Pedrito y Mercado.
Continúan fuera de servicio
• Distribuidor Gorriti: Bº 18 de Noviembre, Bº San Cayetano, parte del Bº Cnel. Arias, Bº Alto Gorriti y Bº Lujan.
• Distribuidor Los Perales: B° Los Perales; B° Chijra; Loteo Kelly, Las Querencias, El Parque, Finca Balut y Gas Atacama.
Las ráfagas provocaron múltiples situaciones que comprometen la infraestructura eléctrica. Nuestros equipos técnicos y cuadrillas de emergencia se encuentran atendiendo los distintos incidentes para restituir el servicio con la mayor celeridad posible, priorizando siempre la seguridad de las personas y las situaciones de riesgo eléctrico en la vía pública.
Debido a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, rige alerta amarilla por viento Zonda en toda la provincia, por lo que recomendamos a la comunidad:
- No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.
- Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.
- Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.
- Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento.
- Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto.
Canales de contacto
- Sitio web: ejesa.com.ar
- Línea de teléfono: 0800 888 0077
- Asistente virtual: VOLT
- SMS: 50150
- Whastapp: 388 4613738
- Email: [email protected]
