Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

Alerta por viento norte en Jujuy.

Debido a las múltiples incidencias en el servicio eléctrico provocadas por la persistencia del viento que afecta distintas zonas de la provincia de Jujuy, la empresa EJESA informa que el personal técnico y cuadrillas de emergencia siguen trabajando en las reparaciones necesarias.

Comunicado de EJESA Informamos a la comunidad que, debido a las intensas ráfagas de viento registradas en nuestra ciudad capital durante la madrugada y hasta el momento, se produjeron diversas incidencias que afectan la normal prestación del servicio eléctrico en distintos barrios y zonas de la ciudad.

Viento en Jujuy Zonas afectadas - Servicio normalizado y en proceso Se encuentra normalizado el servicio en su totalidad • Distribuidor San Isidro: Parte del Bº San Pedrito, Bº 12 de Octubre, Bº San Jorge y Bº San Francisco de Alava.

• Distribuidor Azopardo: Barrio 1 de Marzo, Barrio San Isidro, Hipolito Irigoyen, Alte.Brown, 4 de Junio, parte del Barrio San Pedrito y Mercado.

Continúan fuera de servicio • Distribuidor Gorriti: Bº 18 de Noviembre, Bº San Cayetano, parte del Bº Cnel. Arias, Bº Alto Gorriti y Bº Lujan. • Distribuidor Los Perales: B° Los Perales; B° Chijra; Loteo Kelly, Las Querencias, El Parque, Finca Balut y Gas Atacama. Las ráfagas provocaron múltiples situaciones que comprometen la infraestructura eléctrica. Nuestros equipos técnicos y cuadrillas de emergencia se encuentran atendiendo los distintos incidentes para restituir el servicio con la mayor celeridad posible, priorizando siempre la seguridad de las personas y las situaciones de riesgo eléctrico en la vía pública. Debido a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, rige alerta amarilla por viento Zonda en toda la provincia, por lo que recomendamos a la comunidad: No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.

Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.

Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.

Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento.

Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto. Alerta por viento. Alerta por viento. Canales de contacto Sitio web: ejesa.com.ar

Línea de teléfono: 0800 888 0077

Asistente virtual: VOLT

SMS: 50150

Whastapp: 388 4613738

Email: [email protected]

