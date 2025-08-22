Por las fuertes ráfagas de viento, se registró la voladura de techos y caída de árboles en Cuyaya

A partir de la madrugada de este viernes 22 de agosto se registraron fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Como consecuencia, la Coordinación de Emergencias confirmó la caída de árboles y voladuras de techos en el barrio Cuyaya.

Además, también aclararon que no se reportaron víctimas ni personas heridas.

Qué pasó en Cuyaya: los detalles de las voladuras de techos y árboles caídos Carlos Mamaní, coordinador de Emergencias, indicó a Canal 4 que, ante las fuertes ráfagas de viento registradas desde la madrugada de este viernes, se realizaron monitoreos en distintos puntos de la provincia, con especial atención en barrios de San Salvador de Jujuy.

"Afortunadamente no tuvimos muchos trabajos operativos", sostuvo el funcionario, quien luego precisó las zonas más afectadas. En primer lugar, mencionó la caída de un cartel en Ciudad Cultural y, posteriormente, la intervención de Bomberos en voladuras de techos en un asentamiento cercano al barrio Cuyaya.

Asimismo, reportó la caída de árboles sobre calle Roque Alvarado, también en Cuyaya. "No se registraron grandes daños materiales, ni tampoco personas lastimadas", aclaró Mamaní. Mientras que también aseguró que en la zona de Quebrada y Puna no tuvieron anuncios de incidencias. Recomendaciones para días de intenso viento En otro momento, Carlos Mamaní brindó recomendaciones para los días de alerta por viento fuerte, destacando los siguientes puntos: Asegurar los techos que son de chapa.

No colocar elementos en zonas altas.

Si las ráfagas son fuertes, no salir.

Evitar circular en vehículos por la posible caída de postes o árboles.

Extremar los cuidados. Noticia en desarrollo...

