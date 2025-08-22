viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 13:29
Salud.

El Polaco está internado y no irá al viaje de egresados de su hija: qué le pasó

El cantante iba a viajar a Bariloche junto a su hija Sol, elegido por sus compañeros como padre responsable del grupo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.

El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.

La internación de El Polaco.

La internación de El Polaco.

Qué le pasó a El Polaco

Lejos de dejar que circularan rumores, el artista decidió tomar contacto con la prensa para explicar el verdadero motivo detrás de su internación y desmentir que se tratara de un forúnculo, tal como se había especulado. En una entrevista con TeleShow, El Polaco confirmó que la dolencia fue causada por una infección urinaria por la cual está en tratamiento con antibióticos.

polaco internado

“Me siento de diez”, afirmó el cantante, quien se muestra optimista con su recuperación. Sobre la posibilidad de perderse el viaje, señaló con esperanza: “Cuando esté bien, viajo”. Por ahora, su prioridad es seguir con el tratamiento para poder acompañar a su hija y cumplir con la responsabilidad que le fue asignada por los compañeros de Sol.

Elegido como tutor para el viaje de egresados de su hija

El martes 1 de julio, el cantante reveló que se postuló como "padre acompañante" para el viaje de egresados de Sol, su hija junto a Karina La Princesita, y que fue elegido por los 33 compañeros de la jovencita.

En diálogo con Matías Martín en el programa radial Todo Pasa, el artista reveló: “ Me voy al viaje de egresados como padre acompañante ahora en agosto”.

Al escucharlo, el conductor le consultó por qué lo eligieron, sin embargo, el artista reveló: “No tengo idea”, respondiendo entre risas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todopasa1043/status/1940113358512091386&partner=&hide_thread=false

Sobre su separación Barby Silenzi

Tras casi siete años de una relación con múltiples idas y vueltas, El Polaco se refirió públicamente a su separación de Barby Silenzi, con quien tiene una hija en común, Abril. En diálogo con el programa Puro Show, el cantante reveló que, si bien hay distanciamiento, no considera que hayan llegado a una separación definitiva.

El notero lo confrontó con los dichos de Barby, quien asegura que esta vez la decisión es definitiva, pero el Polaco fue cauteloso con sus palabras: "Estoy ahí, tranquilo. Siempre con Barby tenemos distanciamientos. No diría separación".

Barby Silenzi y El Polaco
Barby Silenzi y El Polaco, otra vez en crisis

Barby Silenzi y El Polaco, otra vez en crisis

Aclaró además que si bien se mudó, la nueva casa está en el mismo barrio y cerca de la anterior. “No es que tengo que hacer un quilombo bárbaro”, explicó, mostrando una actitud serena y conciliadora respecto a la situación.

