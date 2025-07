¿Cómo se llama Luck Ra, uno de los cantantes más escuchados en 2024?

“Yo siento que lo intenté tanto y me equivoqué tanto que de cada error aprendí, hasta que llega ese intento que termina saliendo bien , ¿viste? Puede que parezca como un golpe de suerte... pero hacen falta muchos golpes contra la pared para que al final llegue el bueno”, expresó en una entrevista con La Voz este joven músico de apenas 25 años , responsable de grandes éxitos como La morocha, Ya no vuelvas y Te mentiría , entre otros.

Luck Ra emocionado hasta las lágrimas en Quality Arena.

Colaboraciones internacionales y reconocimiento global

No resulta sorprendente que artistas internacionales como Chayanne o Maluma hayan decidido colaborar en remixes y versiones junto al músico, quien se ha transformado en una especie de Rey Midas dentro de la escena local.

El lanzamiento de Que nos falte todo, su primer álbum oficial y también el más reproducido en Spotify durante 2024, marcó el inicio de un año cargado de conciertos y apariciones, entre ellas una reciente participación en el programa de Susana Giménez. Publicado en febrero, este trabajo, registrado en vivo con un estilo netamente cuartetero, resumió el proceso de crecimiento que se había gestado lentamente pero con firmeza.

En un año vertiginoso, Luck Ra tuvo que cantar con su pierna enyesada por la alta demanda de shows.

“Cada mañana me despierto y pienso: ‘¿En serio, dónde estoy metido?’ Me sucede todos los días, siendo honesto…”, le contaba el músico al hablar de este momento en el que todo parece marchar sobre rieles, especialmente los hits que no dejan de multiplicarse.

“Nosotros hacemos temas bastante seguido. Intentamos bastante”, comentaba acerca de su proceso creativo y la estrecha relación que mantiene con Ramky, su productor y compañero inseparable a la hora de idear y llevar a cabo nueva música. Sin embargo, admitía: “Mientras más hago o más temas saco y veo los resultados en la gente, te juro que uno sabe cada vez menos lo que puede pasar”.

La pasión y el esfuerzo detrás del fenómeno Luck Ra

Luck Ra tiene claro que, tras años de buscar su lugar en la música —antes de encontrar su camino en el cuarteto, exploró géneros como el rock y el trap—, ahora disfruta de una posición tan privilegiada como sorprendente.

Más allá de la calidez y sencillez que irradia este cordobés de sonrisa contagiosa y carisma natural, existe una certeza que forma parte esencial de su historia. Quien sabe lo que significa trabajar vendiendo zapatos para ganar el sustento, entiende que no hay otra opción: “Jamás bajé, bajo, ni voy a bajar los brazos porque esto es lo que más me gusta hacer”.