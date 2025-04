La Joaqui y Luck Ra se fueron de vacaciones y compartieron fotos: "Mi marido me llevó"

La pareja eligió un lugar idílico para vacacionar.

La Joaqui y Luck Ra expresaron su amor en redes sociales

“El precioso de mi marido me llevó de vacaciones sorpresa, el hombre de mis sueños”, escribió La Joaqui en Instagram, con la contundencia de quien ya no tiene miedo de amar a la vista de todos.

La respuesta de Luck Ra no tardó: "Te amo mucho. Gracias por estos días conmigo, espero que no te canses nunca porque yo no“. No era una simple declaración: era una entrega total. Era, también, la muestra de que no todo en la industria musical se reduce a éxitos de streaming y cifras millonarias.

La Joaqui eligió una bikini básica de color negro y una gorra a juego.

En una de las fotos se muestra la sorpresa que organizó el cantante: seis faroles de bambú marcan el camino, rodeado de guirnaldas de luces suaves, que llevan a un corazón formado por flores rojas sobre un soporte metálico. En el centro de este corazón, sobre la arena, reposa un ramo floral que mezcla rosas blancas y algunas rosadas.

Entre imágenes de ensueño, él mismo reveló una fecha importante: su próximo concierto el 4 de octubre en Vélez, anunciado de una manera completamente original: con las palabras escritas en la arena. Además, acompañó la publicación con un mensaje lleno de dulzura: "Con mi mujer, la turra suprema, en Las Toninas, te amo, ¿Nos vemos en Vélez?“.

La comida jugó un rol importante en el viaje.

La gastronomía jugó un papel clave en esta experiencia. Sentados a una mesa con vistas al océano, compartieron su desayuno, compuesto por tres platos colmados de delicias: panqueques, frutas, rollos de canela, croissants, embutidos, huevos, junto con dos tazas de café y jugos. Disfrutaron de tacos junto al agua y bebidas refrescantes en el mar, entre otros momentos destacados de su travesía gastronómica.

Con una piña en la mano, Joaquinha disfruto del sol.

Por su parte, La Joaqui no tuvo reservas. A través de su cuenta en X, donde cuenta con más de 91 mil seguidores, publicó una foto junto al mar. El sol iluminaba sus figuras; él, sin camiseta; ella, luciendo un conjunto veraniego que provocó una avalancha de reacciones. Sin embargo, lo que realmente despertó la euforia fue su mensaje: "Ahora es mi marido, pero nunca me voy a olvidar que le tuve que dar el primer beso yo para que activara“.

El cantante de cuarteto fue el encargado de planear todo.

El empleo del término "marido" desató una ola de reacciones entre los seguidores de ambos. Aunque no confirmaron si se casaron, sí dejaron claro que su vínculo atraviesa uno de sus momentos más felices y que no dudan en dar el siguiente paso en su relación.