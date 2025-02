Se supo quién es el famoso futbolista por el que China Suárez y La Joaqui se pelearon. 

Días antes fue Yanina Latorre quien sorprendió al contar la pelea entre la Joaqui y la China Suárez. "La Joaqui eran amigas y la detesta porque se encamó con Ecko", decía la periodista en el stream Bondi.

En octubre de 2023, la cantante de RKT pasó por el programa de Andy Kustnezoff, PH (Podemos hablar) y confesó que estaba “conociéndose con un futbolista internacional”.

“No puedo decir quién es. Todavía me estoy conociendo. Si yo lo cuento ahora van a ponerle tanta energía encima que me lo van a quemar”, confesó en ese momento, a la vez que aseguraba que esta persona no era “nadie de Argentina”.

Al parecer, La Joaqui estaba conociendo a James Rodríguez, una de las estrellas de la selección de Colombia, cuando la China Suárez intentó tener un romance con el futbolista.

Según explicaron desde el entorno de la cantante, ella solía viajar todas las semanas a San Pablo, donde jugó en el equipo homónimo de esa ciudad durante 2023 y 2024, para verlo y vivir un apasionado romance. "Se estaba conociendo", explicó una fuente cercana a la cantante.

Y agregaron: "Tomó distancia de ella (por la China) por qué sabiendo que estaba conociéndolo fue por el costado a conocerlo ella. Joaqui estaba muy enganchada cuando James estaba jugando en Brasil”.

Qué dijo La Joaqui sobre el quiebre de su relación con la China Suárez

Luego de las fuertes repercusiones que despertó Yanina Latorre al deslizar que la amistad de Eugenia “la China” Suárez con La Joaqui llegó a su fin después de que la actriz y cantante tuviera relaciones sexuales con Ecko, la artista rompió el silencio.

Todo comenzó cuando Verónica Lozano le consultó a su invitada de Cortá por Lozano si Eugenia le había “cag… un novio”. Fue entonces que La Joaqui fue contundente con su respuesta: “No, eso no pasó. Yo con el pibe ni salí”. Y agregó: “No salí con él, nos conocemos desde la época del quinto escalón”.

En cuanto a su vínculo con la China, remarcó: “Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo y vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un tereré”.

“No está todo mal. No tuve ningún problema con ella, tenemos la mejor. La verdad no me la cruzo hace un montón porque yo estoy en otra”, continuó. Y cerró, tajante: “No hablo hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en persona o no charlarlas”.