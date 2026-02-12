La China Suárez adelanta la 2° temporada de "En el Barro" con su personaje Nicole: todas las fotos

Las fotos que la China Suárez compartió en redes despertaron un gran interés por “En el Barro 2” , la secuela más esperada de la reciente tanda de estrenos nacionales. En ellas, la actriz mostró imágenes de su personaje , con estilo y vestuario característicos de la historia.

La artista adelantó pistas sobre la dirección narrativa que seguirá esta nueva temporada del spin-off de El Marginal , programada para estrenarse el 13 de febrero . La actriz decidió no acompañar las imágenes con comentarios , confiando en que el contenido visual por sí solo generara expectativas y comentarios en la conversación online .

Las fotos ofrecieron un primer vistazo al personaje Nicole , mostrando detalles sobre el concepto creativo y la atmósfera que se propone para la secuela. La publicación tuvo un gran impacto en redes sociales , potenciado por la falta de anuncios oficiales previos .

En esta nueva temporada , la historia del drama carcelario femenino se amplía, sumando la presencia destacada de China Suárez al elenco principal. La serie, situada en la prisión ficticia de La Quebrada , presenta nuevos liderazgos y profundiza en las dinámicas de conflicto y alianzas entre las internas.

La China Suárez impulsa el estreno de la segunda temporada de 'En el Barro', la serie argentina que renueva el drama carcelario femenino.

El arranque de la temporada plantea un escenario incierto, con luchas de poder bajo reglas renovadas. La convivencia entre viejos y nuevos personajes modifica los equilibrios dentro de la cárcel, mientras la historia explora cómo el pasado y las decisiones individuales moldean el destino de cada protagonista.

La decisión de sumar a China Suárez a la segunda temporada se tomó en función de su perfil actoral, ya que desde un principio se la había considerado ideal para encarnar las particularidades del personaje, según informaron fuentes vinculadas a la producción.

Nicole García, interpretada por China Suárez, enfrenta alianzas y celos que modificarán el equilibrio de fuerzas dentro de la prisión.

Nicole García de "En el Barro 2": poder, riesgos y alianzas clandestinas

Suárez hace su debut como Nicole García, una interna reconocida por su atractivo y vinculada a un caso de lavado de dinero tras haber trabajado en la prostitución de lujo. Desde la cárcel, cuida a su hijo pequeño y acepta formar pareja con La Gringa Casares (interpretada por Verónica Llinás) para obtener privilegios dentro del penal, pese a que la situación le genera incomodidad.

Su verdadero sostén emocional se encuentra en una relación clandestina con otra interna, y la alianza con Gladys (Ana Garibaldi) se convierte en un factor crucial, al punto de poner en riesgo su propia seguridad dentro del penal.

Las dinámicas en 'En el Barro' incluyen historias de supervivencia, romances prohibidos y lealtades puestas a prueba entre las internas.

El desarrollo dramático de los próximos capítulos se centra en el personaje de Suárez, que pasa de un rol vulnerable a asumir un papel protagónico dentro de la historia. Los adelantos muestran que maneja con astucia su influencia sobre “La Gringa”, cuya dependencia hacia ella termina siendo un elemento clave en la dinámica de poder entre ambas internas.

A lo largo de los episodios, el personaje intentará provocar celos usando a la facción rival: la de Gladys, una estrategia que alteró la dinámica del grupo y centró la atención en el conflicto entre bandos. Según la producción, “para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida”, subrayando el punto de quiebre del protagonista, que asume un rol de defensa frente a la prostituta de alto nivel interpretada por Suárez.

La China Suárez en uno de los secotres comunes de la cárcel de La Quebrada.

En este spin-off de El Marginal, el peso dramático recae principalmente en Ana Garibaldi, quien interpreta a Gladys Guerra de Borges, consolidando el formato coral que caracteriza a la serie y mantiene la continuidad narrativa con la producción original.

Gladys regresa y desafía la jerarquía de La Quebrada

La trama arranca con Gladys fuera de prisión, dedicada a cuidar a su nieto Juan Pablo, hijo de Diosito Borges. Sin demasiadas oportunidades tras haber cumplido su condena, vuelve a caer en la ilegalidad y es sentenciada nuevamente.

Su retorno no solo implica reactivar vínculos del pasado, sino también enfrentar el desafío de sobrevivir en una cárcel ahora bajo el control del clan Casares. Ante las amenazas que provienen del exterior, Gladys pone en marcha estrategias arriesgadas para proteger a su familia.

El personaje de la China Suárez tejerá alianzas con la líder que interpreta Verónica Llinás.

La Gringa Casares (Verónica Llinás) mantiene su control absoluto sobre La Quebrada, respaldada por un grupo de aliadas y beneficios negociados con la administración del penal. Su autoridad se extiende más allá de los muros de la cárcel y se caracteriza por la rigidez y una vigilancia constante. Nicole representa uno de sus puntos débiles, lo que genera fricciones continuas y un clima de desconfianza dentro de la prisión.

Nuevas dinámicas y secretos que ponen a prueba a las internas

Por su parte, La Zurda (Lorena Vega) pierde relevancia y queda sujeta al dominio de La Gringa tras el colapso de sus negocios digitales. El clan Casares amplía su influencia hasta los allegados de La Zurda, haciendo que su pareja, Lalo, funcione como intermediario externo para la líder del penal.

La vuelta de Gladys ofrece la posibilidad de unificar fuerzas, aunque las cambios de prioridades dificultan que se consolide una alianza sólida entre ambas.

La China Suárez sacude En el barro con un papel desafiante.

Yael (Carolina Ramírez) enfrenta el dolor de haber dado a su hija en adopción y la pérdida de apoyos dentro de la cárcel. Se involucra sentimentalmente con Sabina, integrante del círculo de La Gringa, y vuelve al mundo del tráfico y consumo de drogas. La llegada de Gladys la confronta con una decisión crucial: continuar con su conflicto interno o aprovechar la oportunidad para reconectarse con su hija.

Por su parte, Solita (Camila Peralta) logra adaptarse y destacarse en la prisión gracias a su capacidad de seducción. Encuentra un puesto dentro del negocio controlado por La Gringa, lo que le permite mejorar su posición dentro del penal. Aunque un romance secreto amenaza con desestabilizarla, la protección de Gladys se vuelve un elemento clave para garantizar su supervivencia en el entorno hostil.

Olga (Érika de Sautu Riestra) abre un consultorio de estética dentro del área de enfermería y colabora con la distribución de medicamentos. Marcada por su separación de Rodolfo, quien pretende quedarse con el hogar que compartían, Olga busca combatir la soledad a través del contacto digital con otras internas, explorando nuevas conexiones y relaciones dentro del penal.

Por su parte, Helena (Julieta Ortega) se presenta como una reclusa educada y discreta. Vive junto a su hijo Vito en el sector destinado a familias y se gana respeto enseñando historia a sus compañeras. El motivo verdadero de su condena se mantiene oculto, lo que añade intriga y complejidad a su personaje dentro de la prisión.

Con el avance de la trama, los secretos empiezan a salir a la luz, y las internas deben enfrentar decisiones difíciles entre fidelidad y supervivencia. Cada nueva revelación pone en riesgo la delicada armonía lograda dentro de La Quebrada, sosteniendo la expectativa y el interés del público seguidor de la serie.