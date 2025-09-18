jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 10:01
Rosario.

Un colectivo que viajaba a Jujuy quedó atrapado en el barro y pasajeros pasaron la noche varados

Un colectivo que tenía como destino final la provincia de Jujuy quedó encajado durante la madrugada de este jueves en Funes, Santa Fe.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un colectivo que viajaba a Jujuy quedó varado.

Un colectivo que viajaba a Jujuy quedó varado.

La situación se desató cerca de la 1.30, cuando el transporte, que había partido desde Retiro con paradas previstas en Rosario, Córdoba y Tucumán, abandonó la traza principal de la autopista y descendió por una colectora en malas condiciones. Allí, las ruedas traseras quedaron enterradas en el barro, dejando a los pasajeros a bordo en plena oscuridad y sin asistencia inmediata.

Me desvió la policía. A dos colectivos de Via Tac y a nosotros. Vengo para dar la vuelta para volver a la terminal y me encuentro con esto”, dijo el chofer.

colectivo varado (1)

Incertidumbre en plena madrugada

Los viajeros, que tenían distintos destinos en el norte del país, denunciaron que la unidad no se detuvo en Rosario como estaba previsto. Minutos después, el chofer intentó retomar el camino pero terminó atrapado en una zona intransitable. “No sabemos si fue un error de cálculo o si realmente lo desviaron. Lo cierto es que quedamos toda la noche sin respuestas”, relató una de las pasajeras que debía llegar a Córdoba para visitar a un familiar internado.

Otros pasajeros, aún molestos por la odisea, recordaron que al pedir ayuda se acercó un patrullero pero no hubo mayores soluciones. “Nos dijeron ‘cómo hicieron para quedarse acá’ y después se fueron. Estuvimos solos toda la madrugada”, contó un hombre que viajaba hacia Tucumán.

Rescate al amanecer

Recién pasadas las 7 de la mañana arribó una pala mecánica con una linga para poder destrabar las ruedas del colectivo. Luego de varios intentos, lograron sacar la unidad del barro. Antes de retomar el viaje hacia el norte, el transporte debió regresar a Rosario para finalmente dejar a los pasajeros que no habían sido bajados en su destino.

El insólito episodio dejó a decenas de personas varadas durante más de seis horas, en una noche de tensión e incertidumbre, que retrasó considerablemente el recorrido hacia el norte del país.

