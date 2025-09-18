jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 07:04
Congreso.

El Senado realizará una sesión especial hoy para tratar el veto a los ATN

La oposición ganó en Labor Parlamentaria y acordó celebrar una sesión para insistir con la ley de ATN, vetada por Javier Milei.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Senado (foto ilustrativa).

Senado (foto ilustrativa).


Javier Milei 
Casa Rosada.

Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN y envió el decreto al Senado
Qué son los ATN, la caja clave que puede voltear el plan de Milei con las provincias.  
Política.

Qué son los ATN que vetó el Gobierno Nacional

La medida fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria, que definió llevar al recinto la insistencia de la norma a partir de las 11 de la mañana. La ley fue aprobada inicialmente en el Senado el 10 de julio con 56 votos afirmativos y uno solo en contra, y luego sancionada también por Diputados. El veto presidencial obligará a que, para insistir en la ley, se cumpla el requisito de dos tercios en dos votaciones: una para habilitar el tratamiento sobre tablas del veto, y otra para rechazarlo formalmente.

Qué son los ATN que vetó el Gobierno Nacional.
El Senado tratará la ley de ATN, vetada por Javier Milei.

El Senado tratará la ley de ATN, vetada por Javier Milei.

Uno de los temas centrales del debate es que los agrupamientos opositores sostienen que la ley de ATN “busca garantizar el reparto automático diario de estos fondos”, con la intención de evitar la discrecionalidad política que, denuncian, se ha usado para favorecer a provincias aliadas del Gobierno.

El oficialismo registra una posición debilitada. Legisladores libertarios y aliados muestran reticencias ante el nuevo escenario, y se espera que los gobernadores definan sus instrucciones para los bloques parlamentarios en las próximas horas.

Además del rechazo al veto de los ATN, en la sesión se prevé que se trate la denominada “Ley Nicolás”, impulsada tras la muerte de Nicolás Deanna por una meningitis bacteriana, con el objetivo de mejorar estándares en la atención sanitaria y controles profesionales del personal de salud.

