Javier Milei giró $12.500 millones en ATN a cuatro provincias

Guillermo Francos y Lisandro Catalán son los encargados de dialogar con los gobernadores. (Foto: Reuters).

Milei transfirió $12.500 millones a cuatro provincias por ATN y les envía un gesto a los gobernadores aliados. (Foto: Jefatura de Gabinete)

En medio de la tensión política con el Congreso y de cara a una semana clave en el Senado, el presidente Javier Milei dispuso el envío de $12.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias. Los fondos se transfirieron el viernes pasado a Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe , y fueron justificados por distintas emergencias: agropecuaria, climática, hídrica y desequilibrio financiero.

Casa Rosada. Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN y envió el decreto al Senado

Según se informó oficialmente, Chaco recibió $2.500 millones por emergencia agropecuaria, Entre Ríos $3.000 millones por desequilibrio financiero, Misiones $4.000 millones por emergencia hídrica, y Santa Fe $3.000 millones por emergencia climática. Estos giros superan ampliamente los $3.000 millones transferidos en todo agosto, lo que refleja un cambio de ritmo en la política de transferencias.

Los Aportes del Tesoro Nacional son fondos no automáticos que el Poder Ejecutivo puede asignar de manera discrecional a provincias y municipios, generalmente para atender emergencias o desequilibrios financieros . Su distribución suele ser objeto de debate político, ya que depende de la decisión del Gobierno central y no de criterios de coparticipación.

El movimiento se da justo antes de que el Congreso debata temas sensibles: el veto presidencial a la ley que modificaba la distribución de los ATN y el rechazo a otras normas como el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica . Pero, además, el jueves el Senado buscará revertir el decreto que eliminó la ley de ATN que crearon los gobernadores.

Guillermo Francos y Lisandro Catalán son los encargados de dialogar con los gobernadores. (Foto: Reuters).

Este proyecto buscaba repartir de manera automática, y coparticipable, los Aportes del Tesoro Nacional a todas las provincias.

En este contexto, la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior también apunta a recomponer la relación con los mandatarios provinciales. En su asunción, Catalán aseguró que el objetivo será “jerarquizar el diálogo con las provincias” y prometió “una relación más fluida”.

image

Provincias beneficiadas y contexto político

Los giros benefician tanto a gobernadores aliados como a críticos. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio mantiene vínculos de cooperación con La Libertad Avanza; en Chaco, Leandro Zdero participó recientemente de la Mesa Federal convocada por el Gobierno. En cambio, Misiones y Santa Fe no forman parte del armado oficialista, aunque en ocasiones han brindado apoyo en el Congreso.

Este giro puede ser descrito como una estrategia para enviar un gesto de gobernabilidad y tender puentes con las provincias, en un momento en que la oposición busca revertir el decreto que eliminó la ley de ATN y avanzar con proyectos que el oficialismo rechazó.

Con estas transferencias, el Gobierno busca ganar tiempo y respaldo, mientras las provincias continúan reclamando un esquema más transparente y automático en el reparto de los fondos nacionales.